Sateliti otkrili gigantske razmjere 'vrata pakla' u Rusiji: Čudovište se utrostručilo i sve je opasnije

U ruskom Sibiru nalazi se golema udubina u tlu koja se neprestano širi, a njezine su dimenzije toliko impresivne da se jasno vidi i iz svemira

Batagajska megadepresija, poznata i kao ‘vrata pakla’, nastala je zbog otapanja trajno smrznutog tla, a znanstvenicima pruža važan uvid u to kako globalno zagrijavanje mijenja arktički krajolik. Prema podacima Američkog geološkog zavoda (USGS), megadepresija je duga oko kilometar, široka približno 800 metara i duboka oko 50 metara. Prostire se na površini od oko 81 hektara, a njezin se razvoj prati satelitskim snimkama. Ono što izgleda poput golemog kratera zapravo nije nastalo udarom meteorita ni vulkanskom aktivnošću. Riječ je o urušavanju tla nakon otapanja permafrosta, sloja zemlje koji ostaje smrznut najmanje dvije uzastopne godine, a na pojedinim područjima Arktika takav je već tisućama godina.

Udubina se u nekoliko desetljeća utrostručila Prvi znakovi onoga što će postati Batagajska megadepresija mogu se vidjeti na deklasificiranim satelitskim snimkama iz 1965. godine. Tada se na tom području nazirala tek uska pukotina. Danas je ondje golema udubina sa strmim rubovima, koja se jasno raspoznaje i iz svemira. Prema podacima USGS-a, između 1991. i 2018. godine njezina se veličina utrostručila. Volumen udubine i dalje raste za približno milijun kubičnih metara godišnje. Batagaika se nalazi u blizini ruskog mjesta Batagaj, po kojem je dobila ime. Znanstvenici takve pojave nazivaju retrogradnim odronima, a zbog njezinih iznimnih dimenzija ova je dobila status megadepresije. Kako se Arktik zagrijava brže od većeg dijela ostatka planeta, led u tlu počinje se otapati. Zemlja zbog toga gubi stabilnost, urušava se, a materijal s rubova klizi prema unutrašnjosti udubine. Slični procesi događaju se na tisućama lokacija diljem Arktika, no Batagaika se posebno ističe svojom veličinom.

‘Permafrost nije baš najfotogeničnija tema. Uglavnom govorimo o smrznutoj zemlji ispod površine, koju često ne možete vidjeti dok se nekako ne otkrije, kao što je slučaj s ovom megadepresijom’, rekao je za Business Insider Roger Michaelides, geofizičar sa Sveučilišta Washington u St. Louisu. Otapanje tla oslobađa ugljik i metan Znanstvenike ne zabrinjavaju samo brzina i razmjeri širenja Batagajske megadepresije. Posebnu pozornost privlače posljedice otapanja permafrosta, u kojem su tisućama godina sačuvani ostaci biljaka i životinja. Kada se tlo odmrzne, organski materijal počinje se razgrađivati i pritom oslobađa ugljikov dioksid i metan, stakleničke plinove koji zadržavaju toplinu u atmosferi. Time nastaje povratna sprega: globalno zagrijavanje ubrzava otapanje permafrosta, a oslobođeni plinovi dodatno pridonose zagrijavanju planeta. Permafrost prekriva oko 15 posto kopnene površine sjeverne hemisfere. Procjenjuje se da sadržava približno dvostruko više ugljika nego što ga trenutačno ima u atmosferi.