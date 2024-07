Sankcije protiv Rusije bile su uzaludne: Putinova ratna mašina jača je nego ikad

Prije sveobuhvatne invazije na Ukrajinu u veljači 2022. Moskva je proizvodila do 400.000 granata od 152 milimetra godišnje. Ali ta je brojka od tada narasla na dva milijuna komada godišnje, naveo je Laurynas Kasčiūnas , litvanski ministar obrane. 'Kreću se prilično brzo', rekao je Kasčiūnas tijekom rasprave za okruglim stolom koju su organizirali Politico i njemačka televizija Welt na marginama samita NATO-a u Washingtonu, prenosi Business Insider.

Unatoč međunarodnim naporima da se Rusiji nanese ekonomska šteta sankcijama, Kasčiūnas je rekao da se rusko 'ratno gospodarstvo' oporavilo 'brže nego što smo očekivali'. Najviši američki dužnosnici i generali dali su slične ocjene o vojnoj moći te zemlje. Povećana proizvodnja topničkih granata ključni je pokazatelj toga. Ruska proizvodnja granata kalibra 152 milimetara nadmašuje procjene o proizvodnji granata kalibra 155 milimetara, prema NATO-vom standardu.

U Europi se proizvede manje od 600.000 komada ove vrste topničkog streljiva, a u SAD-u manje od 350.000 komada. Kasčiūnas je rekao da je Putin uložio velik dio BDP-a zemlje, oko sedam posto, u vojnu potrošnju, ali da će morati zadržati gospodarstvo na ovom putu jer bi vraćanje na ono što je bilo prije rata dovelo do 'krize'. 'Za to mora imati neprijatelja - imati izazove. Sada je to Ukrajina. Možda nakon toga i nekog drugog', rekao je Kasčiūnas.

Svoje viđenje stvari iznio je s estonskim ministrom obrane Hannom Pevkurom i latvijskim ministrom obrane Andrisom Sprūdsom. Na prvoj liniji NATO-a, tri baltičke zemlje bile su nepokolebljive pristaše Ukrajine i ustrajni zagovornici sigurnosne pomoći Kijevu, strahujući da bi ih Rusija mogla napasti u budućnosti. Budući da su također bile meta hibridnih napada susjedne Rusije, dugo su se zalagale za povećanje izdvajanja za obranu među članicama NATO-a i glasno su nastojale osigurati to da vojni savez ima potrebne sposobnosti za odvraćanje i obranu od šireg ruskog napada na Europu.

Kasčiūnas je rekao da je za izgradnju vjerodostojnog obrambenog režima, onog koji može učinkovito odvratiti Rusiju, potrebno popuniti praznine u sposobnostima poput protuzračne obrane i dalekometnog streljiva.

'Idemo naprijed, ali samo malo po malo', rekao je Kasčiūnas.