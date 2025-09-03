Sanchez: Europa je neuspješno odgovorila na sukob u Gazi

„Ali po mom mišljenju, to nije prihvatljivo i ovo ne smije potrajati ako želimo povećati svoju vjerodostojnost kada su u pitanju druge krize, poput one s kojom se suočavamo u Ukrajini“, rekao je Sanchez .

„To je neuspjeh“, rekao je. „Realnost je da unutar EU-a postoje zemlje koje su podijeljene po tome kako utjecati na Izrael“ , dodaje.

Uoči sastanka s britanskim premijerom Keirom Starmerom u Londonu, Sanchez, prvi europski čelnik koji je optužio Izrael za genocid u Gazi, rekao je za Guardian da sukob predstavlja „jednu od najmračnijih epizoda međunarodnih odnosa u 21. stoljeću“.

Prije nekoliko dana su lokalni zdravstveni dužnosnici rekli da je 31 osoba ubijena u napadima diljem Pojasa Gaze dok Izrael nastavlja veliku vojnu ofenzivu.

Britanski ministar vanjskih poslova David Lammy rekao je u ponedjeljak parlamentu da Ujedinjeno Kraljevstvo i dalje namjerava priznati palestinsku državu u rujnu, pridruživši se Španjolskoj i drugim europskim nacijama.

Sanchez je rekao da Sjedinjene Države, pod predsjednikom Donaldom Trumpom, urušavaju međunarodni poredak uspostavljen nakon Drugog svjetskog rata.

Sugerirao je da bi povlačenje SAD-a iz institucija poput Svjetske zdravstvene organizacije moglo stvoriti priliku Europi i Ujedinjenom Kraljevstvu da preuzmu veće globalno vodstvo.

„Najšokantnija stvarnost s kojom se suočavamo jest da glavni arhitekt međunarodnog poretka, a to je SAD nakon Drugog svjetskog rata, sada slabi taj međunarodni poredak, a to je nešto što neće biti pozitivno ni za američko društvo ni za ostatak svijeta - posebno za zapadne zemlje“, rekao je.

Sanchez i Trump sukobili su se ranije ove godine jer je Španjolska odbila pristati na potrošnju pet posto svog bruto domaćeg proizvoda (BDP) na obranu, ali premijer je inzistirao da će njegova zemlja biti "pouzdan" partner NATO-a.

Također je govorio o "dilemi" s kojom se zapadna društva sve više suočavaju prilikom odlučivanja o tome kako se nositi s imigracijom.

„Vjerujem da velika većina građana Španjolske prilično dobro razumije da je migracija i prilika, a ne samo moralna dužnost“, rekao je Sanchez.