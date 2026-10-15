Rusi su sve bacili na jednu kartu: Gubici su kolosalni, ali pritisak raste

Ruska vojska koncentrira sve veći broj vojnika na jednom od ključnih dijelova bojišnice u Donjeckoj oblasti, pokušavajući probiti ukrajinsku obranu i otvoriti put prema Kramatorsku i Slovjansku, posljednjim velikim gradovima te regije pod ukrajinskom kontrolom. No takva strategija ima visoku cijenu

Ruski gubici navodno su golemi, a prebacivanje dodatnih snaga na jedno područje ostavlja druge dijelove bojišnice ranjivima. Ukrajinska vojska upravo to pokušava iskoristiti za protunapade. U središtu najnovijih borbi nalazi se Dobropilja, nekadašnji rudarski grad koji je prije ruske invazije imao oko 28.000 stanovnika. Danas je pretvoren u važnu ukrajinsku obrambenu točku na prometnici koja vodi prema Kramatorsku. Kako piše Euromaidan Press, rusko zapovjedništvo posljednjih tjedana upravo na tom području okuplja dodatne postrojbe, nastojeći stvoriti uvjete za širu operaciju okruživanja ukrajinskih gradova u Donbasu.

Međutim, koncentracija velikog broja ruskih vojnika istodobno otvara priliku Ukrajincima da napadnu na drugim dijelovima fronte, gdje je ruska obrana oslabljena. Rusi žele otvoriti put prema posljednjim velikim ukrajinskim gradovima Dobropilja nije prvi put u središtu ruskih planova. U kolovozu 2025. ruske snage pokušale su se probiti prema autocesti koja povezuje Dobropilju i Kramatorsk, ali su ukrajinski protunapadi presjekli njihov prodor. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u listopadu iste godine izjavio je da su ruski gubici na tom dijelu bojišnice dosegnuli približno 13.000 vojnika. Sada Moskva ponovno pokušava ostvariti ono što joj tada nije uspjelo. Ukrajinski vojni analitičar Kostjantin Mašovec smatra da je napredovanje prema Dobropilji dio znatno šire ruske operacije čiji je cilj okružiti cijelo urbano područje Slovjanska i Kramatorska. Rusi pritom nailaze na ozbiljne prepreke na drugim pravcima.

Dobropillia. Over 28 thousand people used to live here. They worked, loved, built homes, dreamed, raised children... Now it's all gone. It's just another Ukrainian town Russia erased. https://t.co/Vd3Exf1OZq — Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) October 4, 2026

S jugoistoka ih zaustavljaju ukrajinske snage koje još drže položaje među ruševinama Kostjantinivke, dok je na sjeveru ukrajinski Treći armijski korpus tijekom posljednjih mjeseci poništio dio ruskih teritorijalnih dobitaka ostvarenih tijekom prethodnih godinu i pol. Zbog toga je Dobropilja postala jedan od glavnih prioriteta ruskog zapovjedništva. Moskva šalje nove postrojbe unatoč golemim gubicima Prema Mašovecovoj analizi od 9. listopada, na područje Dobropilje prebačeni su dijelovi ruske 41. kombinirane armije i postrojbe 90. gardijske tenkovske divizije. Rusko zapovjedništvo istodobno nastavlja slati dodatno jurišno pješaštvo preko naselja Nove Šahove, unatoč velikim gubicima. Te se snage pridružuju glavnim postrojbama 2. i 51. kombinirane armije te dijelovima ruskog mornaričkog pješaštva. Nasuprot njima nalaze se ukrajinski Prvi korpus Azov i 19. armijski korpus. Riječ je o velikoj koncentraciji snaga, potencijalno o desecima tisuća vojnika iz uključenih formacija, iako se točan broj raspoređenih ruskih vojnika ne može neovisno potvrditi.

Mašovec procjenjuje da bi 51. armija mogla nastaviti napredovanje južno i jugozapadno od Dobropilje, dok bi 2. armija pokušala prodrijeti prema Rakši i Svjatohorivki. Cilj je okružiti grad i presjeći njegove opskrbne pravce iz smjera Bilozerskog prije eventualnog izravnog napada. Prema procjeni analitičkog računa Unit Observer, Rusija nastoji održati ofenzivni pritisak iz ljeta tijekom jeseni i tako pripremiti teren za moguću opsadu Kramatorska sljedeće godine. Ukrajinska obrana pod sve većim pritiskom Unatoč golemim gubicima, ruska taktika postupnog ubacivanja manjih skupina pješaka počinje stvarati ozbiljne probleme ukrajinskim braniteljima. Vojni analitičar i kartograf koji djeluje pod imenom Playfra upozorio je 13. listopada da se stanje oko Dobropilje pogoršava. Prema njegovoj procjeni, Rusi na tom području imaju izrazitu brojčanu prednost, što im omogućuje neprestano slanje novih skupina vojnika u pokušajima infiltracije kroz ukrajinske položaje. Iako mnogi takvi pokušaji završavaju velikim gubicima, dio ruskih vojnika uspijeva proći kroz obrambene linije i prodrijeti dublje u ukrajinsku pozadinu. Takvi prodori postupno destabiliziraju obranu i prisiljavaju Ukrajince da napuštaju pojedine isturene položaje.

Playfra ruske gubitke opisuje kao „kolosalne“, ali upozorava da brojčana nadmoć omogućuje Moskvi nastavak napada. Dronovi bi mogli biti ključ za zaustavljanje ruskog prodora Ukrajinski branitelji ipak imaju mogućnosti usporiti rusko napredovanje. Prema Playfrinoj procjeni, jedna od najučinkovitijih taktika bila bi dodatno zasićenje područja oko Dobropilje bespilotnim letjelicama, stvarajući nadzirani pojas dubok najmanje dva do tri kilometra. Takva mreža dronova mogla bi otežati kretanje većih ruskih postrojbi i omogućiti ranije otkrivanje manjih infiltracijskih skupina. Važnu ulogu mogao bi odigrati i dolazak zime. Kada drveće ostane bez lišća, ruski vojnici izgubit će dio prirodnog zaklona koji im trenutačno omogućuje skrivanje od ukrajinskog zračnog izviđanja. To bi, smatra Playfra, moglo ukrajinskim braniteljima kupiti dragocjeno vrijeme. Mašovec pritom izdvaja sredinu do kraj prosinca kao potencijalno presudno razdoblje. Ako Dobropilja i Družkivka, grad južno od Kramatorska, izdrže do tada, smatra da bi se ruski plan okruživanja Slovjanska i Kramatorska mogao ozbiljno poremetiti, pa bi ga Moskva morala gotovo potpuno preispitati. Ukrajinci napadaju ondje gdje su Rusi oslabljeni

Ruski napad na Kijev Izvor: EPA / Autor: SERGEY DOLZHENKO







+3 Ruski napad na Kijev Izvor: EPA / Autor: SERGEY DOLZHENKO