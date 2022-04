Šesnaest godina bio je na čelu slovenskog energetskog diva, dok ga Janša nije otjerao iz fotelje. Sad mu je uzvratio. Tko je Robert Golob?

Potraga za 'novim licima' u politici disciplina je koju Slovenci tradicionalno prakticiraju na gotovo svakim izborima, do mjere da joj analitičari pripisuju gotovo pa patološke dimenzije, a sličan scenarij ponovio se i na travanjskim izborima. Prema neslužbenim izbornim rezultatima, menadžer Robert Golob smijenio je s premijerske pozicije Janeza Janšu, niti par mjeseci nakon što je Janša smijenio Goloba s pozicije šefa državne tvrtke Gen-I

On, dakako, nije ni blizu toga: već skoro četvrt stoljeća Golob je zapravo prisutan na slovenskoj političkoj sceni - doduše, uglavnom u sekundarnim ulogama, ali uvijek negdje na liberalnom centru. U doba Janeza Drnovšeka bio je državni tajnik, a nešto kasnije aktivan u strankama Pozitivna Slovenija i SAB. Upravo na tu činjenicu osvrnuo se i sam Janez Janša , kada ga je ovog tjedna povezao s još uvijek utjecajnim bivšim gradonačelnikom Ljubljane Zoranom Jankovićem i sugerirao da procesima zapravo i dalje dirigiraju nevidljivi centri moći.

Robert Golob (55) politikom se tako počeo baviti još koncem devedesetih, u Drnovšekovo doba, a u idućem razdoblju imao je još nekoliko takvih izleta, no u javnosti je poznat prije svega kao dugogodišnji uspješan direktor energetske tvrtke GEN-I, slovenske verzije hrvatskog HEP-a, s godišnjim prometom od tri milijarde eura. Na njenom čelu proveo je punih 16 godina, sve dok se prošlog mjeseca nisu pojavili problemi oko novog mandata, što je u javnosti predstavljeno kao politička čistka, pa je sam objavio da povlači kandidaturu i mijenja profesiju. To je pomalo neuobičajeno učinio upravo na konferenciji na kojoj su predstavljani poslovni rezultati tvrtke za prošlu godinu.

'Politika me nije postavila na ovu funkciju, ali me jest natjerala da se sam počnem baviti upravo politikom', objavio je tom prilikom i odmah dao do znanja da puca na Janšinu fotelju.

'Čovjek čija je najveća vrijednost izazivati ​​strah među građanima nikada neće biti moj sugovornik', odredio se Golob, no tom prilikom odbio je odgovarati na većinu novinarskih pitanja i uglavnom uzvraćao frazama da će se 'sve vidjeti u travnju', dakle na izborima. Ipak nije propustio slikovito predočiti da bi, barem po njemu, Sloveniju u budućnosti trebalo voditi onako kao što je on vodio GEN-I - dakle prema zelenim, digitalnim i inovativnim principima.

To su, tvrdi, na njegovu prethodnom radnom mjestu bili 'naizgled nemogući ciljevi', ali na koncu su ipak ostvareni.