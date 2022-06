Doznali smo zbog čega vinkovački pogrebnik danima u lijesu prosvjeduje u Zagrebu: Sedam godina borim se s njima, ne mogu više...

'Sve može da propadne, samo je smrt siguran posao', ustvrdio je Laki Topalović u čuvenoj crnoj komediji Dušana Kovačevića 'Maratonci trče počasni krug'. No Mario Kolarević, pogrebnik iz Virovitice, koji od utorka ispred Ministarstva gospodarstva prosvjeduje ležeći u lijesu, ne slaže se s Topalovićevom izjavom jer mu, kako reče, nelojalna konkurencija, odnosno gradska komunalna tvrtka, na perfidan način uzima posao

'Sedam godina borim se s njima, sedam godina tražim rješenje i sad mi je voda došla do grla i ne mogu više. Došao sam potražiti pravdu jer je to postalo neizdrživo. Radi se o tome da stranka kojoj je netko preminuo dođe do mene i traži da joj organiziram sprovod. Započnem sve procese, počnem s izradom osmrtnica, zovem gradsku tvrtku i tražim termin za ukop. I tu počinju problemi - ne možete dobiti termin jer se traži da imate punomoć koju je obitelj pokojnika ovjerila kod javnog bilježnika. Dakle nekom netko premine, i vi ga morate poslati kod javnog bilježnika da potpiše punomoć kako biste mogli pripremiti sve za ukop. Pa to je suludo. Maltretiraju se ljudi', tvrdi Kolarević. Dok razgovaramo, prilaze mu stranke i zaposlenici Ministarstva te ga pitaju treba li mu što, pokazuju empatiju prema čovjeku koji u lijesu traži pravdu.

'Meni je za pravo dalo ovo ministarstvo, odnosno Zvonimir Savić, ravnatelj Uprave za industriju, poduzetništvo i obrt. Oni su potvrdili da je posao kojim se bavim tržišna djelatnost i da gradska tvrtka nema pravo tražiti potvrdu javnog bilježnika, jer ljudi umiru i praznicima i vikendima, neradnim danima. I kako onda u te dane organizirati sprovod kad ni bilježnici ne rade? Jedino ako se ode u gradsku tvrtku. To su sve izmišljene birokratske smicalice', govori nam Kolarević i pokazuje odgovor Ministarstva iz ožujka ove godine, kojim je oblijepio tablu pored lijesa, odnosno križa na kojem piše 'pravna država'. 'Žele mi preoteti posao' Tvrdi da je ključan razlog za ono što radi gradska tvrtka namjera da mu preotme stranke. 'Oni se bave istim poslom kao i ja. Kad ljudi odu kod njih s punomoći, onda ih potežu za rukav, nude sve usluge uz dampinške cijene, a oni to mogu jer su gradska tvrtka. Tako mi preotimaju stranke. Tako se krše zakon i ravnopravnost na tržištu. Toga ni u jednom drugom gradu nema. Imam firmu i u Osijeku i Našicama. Tamo vas nitko ne pita za punomoć javnog bilježnika. Ista stvar je u Zagrebu', pojašnjava Kolarević.

Dodaje da je u nekoliko navrata pokušao razgovarati s gradonačelnikom Ivicom Kirinom, ali da nije došlo do rješenja. 'I kad bih došao do njega, on bi sve prebacio na gradsku tvrtku Floru i poručio da razgovaram s njima, ali s njihovim direktorom to je nemoguće', ističe Kolarević, priznajući da je na rubu živaca i da, kako reče, polako puca. Dodaje kako se Flora žalila na odgovor koji je došao iz Ministarstva, u kojem stoji da ne može tražiti ovjerenu punomoć.

Udruga pogrebnika ogradila se od Kolarevića Iz pogrebničke djelatnosti pri HGK-u i Udruge pogrebnika ogradili su se od Kolarevićevih istupa smatrajući ih neprimjerenima. Naveli su da postoje problemi i da je Kolarević bio član Vijeća pogrebničke djelatnosti pri HGK-u, ali da nije imao razumijevanja i strpljenja za konstruktivnu komunikaciju oko uređivanja njegova poslovanja s komunalnim poduzećem Flora VTC u vlasništvu Grada Virovitice. 'Na sastancima je pokazivao veliku nervozu, nestabilnost, pa je čak prijetio svim članovima Vijeća te spominjao i oružje. Posljedično je bio isključen iz rada Vijeća. Gotovo isti slučaj ponovio se u nacionalnoj udruzi privatnih pogrebnika - isključenje zbog neprimjerenog ponašanja na sastancima udruge i prijetnji', navodi se u priopćenju.