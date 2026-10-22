pronađeno mrtvo

Što se dogodilo mladunčetu vodenkonja u Maksimiru? Ravnatelj odgovorio na ozbiljne optužbe

I.K./Hina

22.10.2026 u 15:04

Beba vodenkonja
Beba vodenkonja Izvor: Licencirane fotografije / Autor: ZOO Zagreb
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Ravnatelj zagrebačkog ZOO-a Ivan Cizelj u četvrtak je izrazio žaljenje zbog smrti mladunčeta patuljastih vodenkonja koje je u utorak pronađeno mrtvo u bazenu te je poručio kako njegova smrt nije poveziva s radovima u njegovoj nastambi i da će pokušati rasvijetliti sve okolnosti.

"Naši kolege koji su četiri mjeseca bdjeli nad mladunčetom, shrvani su tugom. Mladunče je prekjučer ujutro pronađeno mrtvo u bazenu. Obdukcija njegova tijela je u tijeku. Pokušat ćemo rasvijetliti sve okolnosti događaja. Pritom smo, kao i uvijek, spremni na suradnju sa svim resornim institucijama među kojima je i Državni inspektorat", izjavio je Hini ravnatelj zagrebačkog Zoološkog vrta Ivan Cizelj.

Udruga Prijatelji životinja priopćila je kako su zaprimili dojavu građana da se u zagrebačkom Zoološkom vrtu utopilo mladunče patuljastog vodenkonja nakon što su mu zbog radova na nastambi navodno onemogućeni uvjeti za siguran izlazak iz bazena. Stoga su u prijavi Državnom inspektoratu zatražili hitan inspekcijski nadzor kako bi se utvrdile točne okolnosti događaja, uzrok smrti i eventualni propusti zaposlenika.

Ravnatelj zagrebačkog ZOO-a opovrgnuo je da je smrt mladunčeta poveziva s radovima u njegovoj nastambi.

"Mladunče je imalo siguran izlaz iz bazena i njegova smrt nije poveziva s radovima u njegovoj nastambi", poručio je Cizelj.

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Vodenkonji u europskom uuzgojnom programu

"Paviljon Kišna Afrika preuređen je prije nekoliko godina. Tijekom godine izvode se radovi redovitog održavanja i uređenja paviljona. Posljednji radovi, obavljeni početkom listopada, uključivali su ličenje zidova u servisnom dijelu paviljona i prostoru za posjetitelje, čišćenje i uređenje staklenih površina te postavljanje bambusa sa servisne strane nastambe", objasnio je Cizelj.

Istaknuo je i da su patuljasti vodenkonji o kojima skrbe u ZOO-u, uključeni u Europski uzgojni program (EEP).

"Cilj EEP-ova je brinuti se o zdravim i održivim populacijama životinja unutar Europskog udruženja zooloških vrtova i akvarija, ali i pridonijeti očuvanju vrsta u divljini. Uzgoj vrste pod ljudskom skrbi vođen je brigom za zdravlje i dobrobit životinja. Takvim se uzgojem čuva genetska raznolikost vrste i moguće je uzgojenim jedinkama ojačati njezinu populaciju u divljini, odnosno napraviti reintrodukciju vrste u prirodu u slučaju vrste izumrle u prirodi", naglasio je ravnatelj.

Kaže da Komisija za preživljavanje vrsta Međunarodne unije za očuvanje prirode (IUCN) 2023. također ističe da znanstveno utemeljene, konzervacijski usmjerene i akreditirane zoološke ustanove mogu dati značajan doprinos očuvanju divljih životinja, biljaka i gljiva.

Ivan Cizelj
Ivan Cizelj Izvor: Pixsell / Autor: Neva Zganec/PIXSELL

Rad tih ustanova uključen je u niz područja: veterinarsku znanost, primijenjenu genetiku, skrb o životinjama, upravljanje populacijama, reintrodukciju, translokaciju, istraživanja, edukaciju, uključivanje zajednice, razvoj javnih politika i financiranje zaštite prirode.

Ravnatelj Cizelj Kaže kako zagrebački Zoološki vrt s javnošću godinama gradi "otvorenu, dvosmjernu komunikaciju" te da zato s njom dijele i dobre i loše vijesti.

"Tako smo učinili i u slučaju mladunčeta patuljastog vodenkonja – objavili smo vijest o njegovu rođenju, ali i smrti. Spremni smo na otvorenu komunikaciju, no molimo da se naša transparentnost ne zlorabi za širenje neistina. Vjerujemo da ovom događaju većina građana pristupa s empatijom, ali i razumno", kaže Cizelj.

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