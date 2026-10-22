Što se dogodilo mladunčetu vodenkonja u Maksimiru? Ravnatelj odgovorio na ozbiljne optužbe

"Naši kolege koji su četiri mjeseca bdjeli nad mladunčetom, shrvani su tugom. Mladunče je prekjučer ujutro pronađeno mrtvo u bazenu. Obdukcija njegova tijela je u tijeku. Pokušat ćemo rasvijetliti sve okolnosti događaja. Pritom smo, kao i uvijek, spremni na suradnju sa svim resornim institucijama među kojima je i Državni inspektorat", izjavio je Hini ravnatelj zagrebačkog Zoološkog vrta Ivan Cizelj.

Udruga Prijatelji životinja priopćila je kako su zaprimili dojavu građana da se u zagrebačkom Zoološkom vrtu utopilo mladunče patuljastog vodenkonja nakon što su mu zbog radova na nastambi navodno onemogućeni uvjeti za siguran izlazak iz bazena. Stoga su u prijavi Državnom inspektoratu zatražili hitan inspekcijski nadzor kako bi se utvrdile točne okolnosti događaja, uzrok smrti i eventualni propusti zaposlenika.

Ravnatelj zagrebačkog ZOO-a opovrgnuo je da je smrt mladunčeta poveziva s radovima u njegovoj nastambi.

"Mladunče je imalo siguran izlaz iz bazena i njegova smrt nije poveziva s radovima u njegovoj nastambi", poručio je Cizelj.