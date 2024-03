U Saboru optužbe o kupovanju medija, čitao se i Plenkovićev maturalni rad

"Kad je hobotnica ugrožena, onda pušta crnilo. Spali ste samo na to crnilo, puštanje mraka u kojem bi onda sve krave trebale biti crne. Nisu, istražno povjerenstvo upravo tome služi, da se baci svjetlo i da se vidi koja je krava bijela, a koja crna'', rekao je Raspudić HDZ-ovim zastupnicima u raspravi o prijedlogu oporbe o osnivanju povjerenstva radi utvrđivanja potencijalnog korumpiranja medija javnim novcem.

"Zbog svih navedenih radnji članova Vlade, njihovih savjetnika i drugih članova Plenkovićeve administracije koji državni novac koriste kao privatni, koji u potpunosti kontroliraju proračune za oglašavanje državnih poduzeća, prijete direktorima TV kuća, smatram da postoji javni interes da se pred Hrvatskim saborom utvrde sve okolnosti trošenja državnog novca u svim spomenutim tvrtkama, fondovima, agencijama i drugih institucija, stoga i predlažem osnivanje saborskog istražnog povjerenstva", obrazložio je Raspudić.

Koji su sve mediji financirani državnim novcem, u kolikom iznosu, je li to utjecalo na njihovu uređivačku politiku te je li za izvlačenja državnog novca znao premijer Plenković, samo su neka od pitanja na koja bi članovi povjerenstva tražili odgovore.

Marijana Puljak iz kluba Centra, Glasa i Stranke s imenom i prezimenom, pokazala je fotografiju s proslave 80. rođendana Slobodne Dalmacije, za koju kaže da najbolje prikazuje "brak" između aktualne Vlade i nekih hrvatskih medija.

"Na proslavu u Splitu došla je čitava Vlada, nema ministra i državnog tajnika koji nije došao. Kad je gradonačelnik Splita odbio dati 440 tisuća kuna za organizaciju jedne konferencije i tražio da se prijave na javni natječaj, taj je isti medij pisao naslove koji gade trenutnu gradsku vlast'', izjavila je.

''Dirljiv je bio taj pir HDZ-a i Slobodne Dalmacije, ne znam je li se bacao buket i je li ministrica Obuljen Koržinek ulovila buket, ali svi znamo da nakon pira dođe vrijeme za svođenje računa'', dodao je Raspudić.

Ahmetović pročitala citat iz Plenkovićevog maturalnog rada

Korumpiranje medija je glavna premijerova preokupacija, ustvrdila je Mirela Ahmetović (SDP), a kao dokaz toj tezi pročitala je citat iz Plenkovićevog maturalnog rada.

"Izvor informacija u svim klasnim društvima je vladajuća klasa. Ona putem sredstava masovnog komuniciranja želi da masama priopćava samo one informacije koje su s njene točke gledišta poželjne i to radi lakšeg pokoravanja, eksploatiranja, itd. jer će mase pod tim utjecajem pružiti najmanji opor. Tako je pisao mladi Plenković znajući da će mu to kad tad koristiti", rekla je SDP-ova zastupnica.

Danica Baričević (HDZ) kazale je da se potplaćivanjem medija radi osobne političke promocije bave Mostovi čelnici izvršne vlasti, prozvavši pritom gradonačelnika Sinja Miru Bulja.

"Bulj plaća jednom lokalnom portalu iz proračuna Grada Sinja koji je poduplao PR rad u odnosu na prethodnu gradonačelnicu s 8 na 20 tisuća eura. Ali to nije promocija gradskih projekata, već lika i djela Mire Bulja", napomenula je Baričević koja kaže da joj je tu informaciju "porukom poslao jedan građanin koji gleda saborsku sjednicu".

Miletiću sumnjivo oglašavanje Hrvatskih željeznica

Mostov Marin Miletić slučaj sumnjivog oglašavanja vidi od strane Hrvatskih željeznica koje su, kako tvrdi, uplatile stotine tisuća kuna Jutarnjem i Večernjem listu.

"Oni ih ustvari plaćaju da kao male mace šute na korupciju u Hrvatskim željeznicama. A kome su oni konkurencija, kome? No dobro, ima nas mostovaca koji ćemo razotkrivati što se sve događa u HŽ-u", poručio je.

Teme zastupničkih replika bile su i 'lex AP', imenovanje Ivana Turudića na mjesto glavnog državnog odvjetnika te afera 'plin za cent', nakon čega je Josip Borić (HDZ) raspravu usporedio s onom 'birtijaškom'.

"Očekivao sam da ćemo zaista govoriti o vašem prijedlogu. Ovo se svelo na razgovor u noćnim satima, kao negdje na šanku nakon tri piva, pa svi imamo nešto za reći. Eto, malo ćemo se izvrijeđati i govoriti da je ovaj nešto ukrao, ovaj drugi nešto falsificirao" kazao je.