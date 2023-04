'Pucnjava se mogla spriječiti da policija radi preventivne racije u klubovima'

'Zaštitari upotrebljavaju samo fizičku snagu kako bi nekoga zaustavili', istaknuo je.

Dodaje kako je upotreba sile krajnje sredstvo. Unutar klubova, kako kaže, rade ljudi bez licence koji se bave borilačkim vještinama, umirovljeni vojnici, policajci jer nitko se ne želi za 50 eura za noć tući s nekim, ubijati ili da bude ubijen.

Cvrtila naglašava da policija provodi racije kad je riječ o posjedovanju oružja.

'Ovdje smo vidjeli da je osoba legalno posjedovala oružje s kojim ne bi smjela ući u klub. Ne mislim da je tu policija kriva već zaštitari koji to moraju spriječiti, no ni oni nisu krivi stoga što bi morali pretresti sve koji ulaze u klub', rekao je i dodao kako se zalaže za detektore oružja koji su se i nekada koristili. Kazao je kako je kriminalistički segment u cijeloj priči problematičan - na početku je sve bilo jasno, no kasnije su se stvari zakomplicirale.

'Bojim se da bi mogli vrlo lako doći u situaciju da nemamo prave dokaze za počinitelja', naglasio je.

Letica tvrdi kako je ovo izolirani slučaj te da je Hrvatska normirana zakonom o nošenju oružja.

'Policija u suradnji s Državnim inspektoratom vrši racije i nadzore noćnih klubova. Dobili smo izvještaj da smo najkontroliranija djelatnost od svih djelatnosti u RH', istaknuo je Letica.