Prošlo na Vladi: Povećava se novčana pomoć za obnovu potresom oštećenih kuća i zgrada

Novčana pomoć građanima za nužnu zaštitu i popravak zgrada odnosno obiteljskih kuća oštećenih potresom povećava se s 12 na 16 tisuća kuna po stambenoj jedinici u zgradi te s 12 na 25 tisuća kuna za obiteljske kuće, odlučila je Vlada na sjednici u četvrtak

Regulirano je to Odlukom o osiguranju novčane pomoći za privremenu i nužnu zaštitu i popravak zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije, a ministar graditeljstva, prostornog uređenja i državne imovine Darko Horvat istaknuo je da njome pomažu svima koji su podnijeli ili će podnijeti zahtjev, a imaju pravo na određeni stupanj subvencija u obnovi.

Kako je na području Grada Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije do sada od otprilike 2680 zahtjeva za pomoć riješeno njih 1700 te je isplaćeno 49,6 milijuna kuna, odlukom se, naime, "reagira retroaktivno" te će i građani s tog područja, koji su do sada već dobili pomoć, dobiti razliku od 12 do 16 odnosno do 25 tisuća kuna.