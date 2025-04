Progovorila bivša SDP-ovka: 'Zahvalna sam na iskustvu, ali sada je vrijeme za nešto drugo'

Mediji su pisali o Boški Ban u nekoliko navrata - zbog njezinih tetovaža i gubitka kilograma. Naime Ban ima impresivnu veliku tetovažu na desnoj podlaktici, a zna je pokazati i u sabornici. Poznato je i to da ima tetovažu na vratu.



Pisalo se i o njezinom gubitku kilograma prije godinu dana. Naime podvrgla se operaciji želuca te tako smršavila više od 65 kilograma. 'Sve smijem jesti u malim količinama, čak do osam obroka dnevno. No više ne osjećam potrebu za kruhom i slatkim. Najviše mi pašu juhice i posni sir', kazala je svojedobno u razgovoru za Gloriju, priznajući da se cijeli život borila s viškom kilograma, ali je problem kulminirao tijekom dviju trudnoća.