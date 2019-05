Prognostičari se ne šale: Dolaze kiša, bura, grmljavina, a moguć je i obilan snijeg

Četvrtak je bio posljednji ovotjedni diljem Hrvatske pretežno sunčan dan i toliko iznadprosječno topao. Od petka do ponedjeljka bit će oblačnije i vjetrovitije, uz povremenu kišu, često i u obliku pljuskova s grmljavinom, koji ponegdje mogu biti i obilniji. U gorju će, osobito višem, u nedjelju i ponedjeljak mjestimice padati i snijeg. Od utorka ponovno stabilnije, većinom suho i barem djelomice sunčano, ali ne za dugo.

U gorskim krajevima i na sjevernom Jadranu promjenljivo oblačno, ponegdje s kišom i pljuskovima s grmljavinom, osobito na širem riječkom području. Puhat će umjeren, na udare i jak jugozapadnjak, a na moru i jugo, uz malo do umjereno valovito more. Najviša temperatura od 12 od 16 °C, na sjevernom Jadranu 17 do 20 °C.

U Dalmaciji djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku, a ponegdje i uz malo kiše ili pljusak s grmljavinom, ponajprije u unutrašnjosti Dalmacije. Puhat će umjereno do jako jugo, a more će biti umjereno valovito. Jutarnja temperatura od 8 °C u Zagori do 13 °C na obali, a poslijepodnevna 17 do 21 °C. Na jugu Hrvatske promjenljiva naoblaka uglavnom prijepodne, a poslijepodne više sunca. Mjestimice može pasti i malo kiše. Zapuhat će umjereno, na otvorenom do jako jugo uz umjereno valovito more. Poslijepodnevna temperatura do 20 °C.