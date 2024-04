Problemi u vrtiću: Osnivači poručili da dani provedeni u štrajku neće biti plaćeni

Priopćenje koje potpisuju načelnici općina Vrsar i Funtana, Ivan Gerometta i Mladen Grgeta, a kojim reagiraju na konferenciju za medije sindikata, donosimo u nastavku:

'Općina Vrsar- Orsera zaprimila je zahtjev SOMK-a za pregovaranje i prijedlog Kolektivnog ugovora za zaposlene u Dječjem vrtiću Tići Vrsar 2.6.2023. godine. Pregovori su započeli 8. 11. 2023. godine.

SOMK je tražio povećanje plaća za sve zaposlene 10,78% u odnosu na osnovicu plaće u svibnju, a za odgojiteljice s VSS 25% (Dječji vrtić Tići ima samo tri odgojiteljice s VSS, dok je ostalih odgojiteljica 20). Pored niza drugih zahtjeva (napr. plaćanje bolovanja 95% od iznosa redovne plaće, plaćanje naknada za prijevoz u vrijeme bolovanja, neograničenih dana plaćenog dopusta po raznim osnovama, bez ograničenja maksimalnih dana godišnjeg odmora i dr.).

Osim toga, traženo je da članovi sindikata imaju veće naknade za regres, božićnice i druge naknade od ostalih zaposlenih što je bilo svojevremeno propisano Zakonom o radu kao mogućnost, no te je odredbe Zakona o radu Ustavi sud ukinuo u svibnju 2023. godine.

No, i da Ustavni sud to nije učinio Osnivač ne bi pristao na diskriminaciju zaposlenih u Vrtiću temeljem njihove pripadnosti Sindikatu.

Održana su 4 sastanka pregovaračkih odbora Sindikata i Općine. Na trećem sastanku je Sindikat tražio da se ne raspravlja o plaćama, da bi na četvrtom odustao od zahtjeva za razlikom u plaćama za odgajateljice sa VSS i VŠS, te tražio povećanje plaća za sve odgojiteljice za dodatnih 8,87 posto u odnosu na tadašnje plaće koje su do tada već jednostranim odlukama Općine od početka pregovora povećane u dva navrata za ukupno 14,33%, dakle za 3,55% više u odnosu na ono što je SOMK prvotno tražio. Sindikat je ustrajao na svom naknadnom prijedlogu i nije bio spreman na nikakav kompromis, te je prekinuo pregovore i pokrenuo postupak mirenja, koji se mora provesti prije eventualnog štrajka.

Od strane Gospodarsko - socijalnog vijeća imenovan je miritelj 18.ožujka 2024. godine, te su održana tri sastanka mirenja. Na prvom sastanku mirenja predstavnica Sindikata je tražila povećanje plaća za odgojiteljice (VSS i VŠS) na iznos od 1.411,00 bruto. Istovremeno se stalno ukazivalo na to da plaće odgojiteljica moraju biti na razini plaća učitelja u osnovnim školama. Predstavnik Općine je zatražio od Sindikata prijedlog u pisanom obliku kako bi se mogao konzultirati s Osnivačem. Nakon što je Sindikat dostavio novi prijedlog Kolektivnog ugovora, na drugom sastanku mirenja, isti se značajno razlikovao od prvog prijedloga Kolektivnog ugovora i prijedloga s prvog sastanka mirenja, jer je novim prijedlogom traženo povećanje plaća za odgojiteljice na bruto iznos od 1.513,04 bruto, a tražena je i izmjena koeficijenata za gotovo sva radna mjesta, a ne izmjena osnovice. Usmeno se pozivalo na novu Uredbu Vlade RH iz konca veljače 2024. kojom su značajno povećane plaće u školstvu, a prijedlog obrazlagao da je u skladu s prethodnom Uredbom Vlade (nevažećom), jer da su oni svjesni da je povećanje po novoj Uredbi nerealno. Članak 51. Zakona o predškolskom odgoju propisuje da plaće zaposlenih u predškolskim ustanovama trebaju biti na razini plaća u osnovnom školstvu. No, postoje presude Ustavnog suda i mišljenje Vrhovnog suda temeljem kojih su tužbe koje se pozivaju na to odbačene.

Na drugom sastanku mirenja dogovoreno je da će Općina, temeljem zahtjeva Sindikata, dostaviti pisani protuprijedlog Kolektivnog ugovora. Općina je prije trećeg sastanka mirenja dostavila prijedlog kojim nudi povećanje osnovice za obračun plaća od 4%, na već prethodno povećane plaće od 14,33%. Ujedno, na trećem sastanku je ponuđeno da se na jesen nastavi pregovaranje kad se vidi kakva će situacija biti s inflacijom, te da će Poslodavac razmotriti i redefiniranje odnosno povećanje koeficijenata s obzirom na stanje na tržištu rada, pogotovo za radna mjesta s najnižim primanjima. Sindikat nije prihvatio ponudu i prekinuo je postupak mirenja, te je miritelj konstatirao da je mirenje neuspjelo. Općina je sukladno svojoj ponudi jednostrano podigla osnovicu za plaće u Vrtiću za 4% od 1. travnja 2024. godine.

U razdoblju od podnošenja zahtjeva SOMK-a za pregovore (lipanj 2023.) do uključujući travanj 2024. Općina je podigla osnovicu za obračun plaće svim zaposlenima u Vrtiću za 18,90% (inflacija je u tom razdoblju bila 1.6%), odnosno u periodu od 2021. godine do sada za ukupno 32,34%, tako da je realno podignut standard svih zaposlenih u Vrtiću. Dječji vrtić Tići ima najveće plaće za odgajateljice u odnosu na okolne jedinice lokalne samouprave, a napominjemo da je isti Sindikat sklopio s okolnim JLS koncem ožujka 2024. godine izmjene kolektivnih ugovora (Poreč, Rovinj, Bale, Kanfanar…), kojima su povećane plaće u tim vrtićima, a koje su i nakon povećanja manje u odnosu na trenutno važeće plaće u Dječjem vrtiću Tići.

Osnovne plaće za travanj, bez radnog staža, odgojiteljica (VSS, VŠS) u Vrtiću Tići iznose 1.037,01 neto odnosno 1.445,33 EUR bruto ( u Rovinju, Balama i Kanfanaru 1.397,00 bruto; u Novigradu 1.370,08 bruto; u Poreču- „Paperino“ 1.382,47 bruto, u Poreču- „Radost“ VŠS 1.409,79 bruto, VSS 1.513,16 bruto; u Taru 1.320,00 bruto, u Pazinu 1.310 bruto).

Tvrdnja Sindikata da Općina ne poštuje zakon u pogledu plaća, dovodi u pitanje poštivanje zakona od strane tog istog Sindikata koji je krajem ožujka sklapao izmjene kolektivnih ugovora s okolnim jedinicama lokalne samouprave s iznosima plaća koje su niže od plaća u Dječjem vrtiću Tići.

Što se tiče naknada za prijevoz Dječji vrtić Tići ima najveće naknade u odnosu na okolne JLS jer je kao kriterij uzeta dnevna karta, a ne mjesečna ili određeni iznos po kilometru koji varira kod ostalih vrtića od 0,13 do 0,22 EUR/km. To na mjesečnoj razini znači veći iznos naknade za prijevoz do čak 60,00 EUR, a na godišnjoj do 660,00 EUR , ovisno dakako o relaciji.

Želimo, ujedno, istaknuti da za sve zaposlene u Dječjem vrtiću Tići Općina Vrsar-Orsera i Općina Funtana-Fontane osiguravaju sredstva za dopunsko i dodatno zdravstveno osiguranje u iznosu od 34,58 euro mjesečno odnosno 414,96 eura godišnje po zaposleniku kojim je osiguran besplatan sistematski pregled, brojni specijalistički pregledi i zdravstveni tretmani po ubrzanom postupku, kao i besplatna dopunska lista lijekova. Takvu razinu zdravstvene zaštite nema nijedan Vrtić u okruženju, a vjerojatno ni puno šire.

Valja imati na umu da je Dječji vrtić Tići osnovan zbog djece, roditelja i cjelokupne zajednice, te stoga Osnivač skrbi ne samo o tome da sva djeca s područja Općine Vrsar-Orsera i Funtana-Fontane imaju mogućnost upisa, već i da imaju kvalitetne uvjete boravka (u rekonstrukciju Vrtića Vrsar uloženo je 1,2 milijuna eura u prethodnom razdoblju), da se poštuju pedagoški standardi o broju djece u skupinama, te da roditelji imaju vrlo priuštivu i trenutno najnižu cijenu vrtića i jaslica u Istarskoj županiji za smještaj i odgoj njihove djece koja se nije mijenjala od 2014. godine i iznosi 79,73 EUR za jaslički program i 72,73 EUR za vrtićki program (u ostalim vrtićima cijene se kreću za jaslički program i za vrtićki program od 91,40 do 116,76 EUR).

Dječjem vrtiću Tići službena obavijest Sindikata o najavi štrajka dostavljena je tek danas, dan nakon prethodne medijske pripreme u kojoj je izrečeno nekoliko neistina:

Osnivaču nije upućeno nekoliko požurnica, nego jedna požurnica,

bruto plaća odgojiteljica u Dječjem vrtiću Tići nije 1.354,00 EUR, nego 1.445,33 EUR,

zahtjev za plaćom od 1.903,00 bruto za odgojiteljice nije podnesen ni u jednom prijedlogu Kolektivnog ugovora tijekom postupka pregovaranja, kao ni u postupku mirenja. Štoviše, i sami predstavnici Sindikata su govorili da su svjesni da bi to bio nerealan zahtjev, što za divno čudo nije iznijeto na Konferenciji za novinare.

konstatacija da će Vrtić u Funtani biti zatvoren i da će biti zaposlena samo tri odgojitelja i još troje zaposlenika, a što je Sindikat službeno dostavio Vrtiću u formi Pravila o poslovima koji se ne mogu prekidati za vrijeme štrajka nisu sukladni Zakonu o radu jer je taj prijedlog u nadležnosti Poslodavca, temeljem čega se sklapa Sporazum sa Sindikatom. Zanimljivo je da su ta Pravila dostavljena prije nego što je službeno dostavljen dokument o najavi štrajka.

Osnivač nije vršio ovih dana nikakav „pressing“ prema zaposlenicima već je nekoliko dana prije sindikalnog „tajnog referenduma“ pozvao sve zaposlenike da im iznese stavove i objektivne podatke vezane uz ostvarivanje njihovih prava, a Sindikat je vršio pressing na članove da se ne odazovu, kako ne bi slučajno saznali i drugu stranu priče.

što se tiče povećanja plaće od 4%, Osnivač je formalizirao ponudu koje je već prethodno bio ponudio Sindikatu, a na navedenom sastanku je o tome informirao prisutne zaposlenike, te samo ispunio ono što je obećao.

Na kraju, posebno želimo naglasiti činjenicu da je kako pregovore tako i postupak mirenja prekinuo Sindikat, a ne Osnivač.

Što se tiče samoga štrajka, ukoliko do njega uopće i dođe, Osnivač će učiniti sve da sva djeca koja pohađaju Vrtić dobivaju adekvatnu skrb, njegu i prehranu, a sudionicima štrajka se neće plaćati dani provedeni u štrajku', piše u priopćenju.