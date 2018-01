Pripremite se na sibirsku ciklonu: Za uvod kiša, vjetar, a ponegdje i snijeg

Srijeda u Hrvatsku donosi lagani uvod u povratak zime i zahlađenje koje nam tijekom vikenda donosi sibirska ciklona. Danas će biti pretežno oblačno uz povremenu kišu, u gorju i snijeg

Temperatura zraka uglavnom između 5 i 9, na Jadranu od 10 do 15 °C, a navečer osjetno hladnije.

U četvrtak će u unutrašnjosti barem djelomice sunčano, povremeno uz više oblaka, osobito navečer.

Na Jadranu pretežno sunčano, a navečer na širem riječkom području oblačno uz povremenu kišu. Slab do umjeren, na Jadranu i jak sjeverozapadni vjetar okrenut će postupno na jugozapadnjak, uz obalu i jugo.

Najniža jutarnja temperatura od -4 do 1, na Jadranu od 2 do 7, a najviša dnevna uglavnom od 6 do 11 °C.