Primorac otkrio: 5,9 do 10,5 posto ljudi je bilo u kontaktu s koronavirusom

Hrvatski znanstvenik, genetičar i forenzičar Dragan Primorac komentirao je u emisiji Dobro jutro, Hrvatska važni rezultati serološke analize vise od 300 sportaša koji su praćeni 2 mjeseca. Rezultati su objavljeni u medRxiv

'Rezultati po prvi put govore da je negdje između 5,9 do 10,5 posto njih bilo u kontaktu s koronavirusom, dakle može se reći da je u našoj populaciji između 5.9 do 10,5 posto ljudi bilo u kontaktu s virusom što je vrlo važna poruka u promišljanju daljnjih strategija', poručio je Primorac za HRT .

Naglasio je da je duljina trajanja specifičnih protutijela samo 2 do tri mjeseca. I kako ta protutijela ne traju dugo, pretpostavili su da postoji neki drugi mehanizmi, najvjerojatnije stanični imunitet. Jer ljudi koji su preboljeli SARS 2003. godine još uvijek imaju stanični imunitet - 17 godina nakon toga.

'To je očekivano. Jer to je populacija koja je imala određene simptome. Ako pogledamo brojeve koji su objavljeni u vodećim časopisima, oko 81 posto je osoba koja će imati iznimno blagu kliničku sliku ili njih 36 posto neće imati gotovo nikakve simptome, neće ni znati da su pozitivni, njih 14 posto će imati težu kliničku sliku, pneumonija illi slično a svega 4 ili 5 posto će biti kritični bolesnici koji će trebati ozbiljnu skrb. To je statistika, tu neće biti iznenađenja i u Hrvatskoj', smatra znanstvenik.

Znamo, kaže da mlada populacija će reagirati iznimno dobro, najčešće neće virus ni primijetiti, veliku broj ljudi koji dobiju pneumoniju ili upalu pluća će moći to doma izliječiti ali i da će određeni postotak završiti u bolnici, upravo njih moramo zaštiti - to su naši očevi, majke.

Vrijednost antigenskih testova Primorac je pojasnio da je osjetljivost ovog testa iznad 97 posto, specifičnost iznad 99 posto a iskustvo je pokazalo da ako je osoba bolesna i ima simptome, osjetljivost je 100 posto. Test traje svega 15 minuta, odmah može identificirati pozitivnu osobu kako bi se prema njoj moglo postupati.

'U ovom trenutku nam je važna točna informacija, istina koliko je ljudi pozitivno kako bi mogli reagirati', poručio je.

Dragan Primorac je objasnio razliku između kapljičnog i aerosolnog prijenosa.

Pozvao se na rezultate zadnjeg znanstvenog rada koji kažu da kapljicama koje su veličine oko 1 mm treba oko 0,3 sekunde da od naše visine dotaknu tlo, dakle kapljica se ne bi smijala zadržavati u zraku. S druge strane aerosol nadvladava silu gravitacije jer su to iznimno male čestice koje mogu ostati do 8 sati u zraku. Na te čestice možemo puno lakše naletjeti.

'Nošenje maski se pokazalo iznimno važno jer istraživanja u području južne hemisfere gdje je završila zima pokazuju da su upravo maske i higijenske mjere reducirali širenje gripe. Trenutno dakle, pridržavanjem epidemioloških mjera, radimo sebi dvostruki boljitak jer možemo utjecati i na širenje gripe', kaže.

Što se tiče cjepiva, Primorac je naglasio da se sve učinkovitije radi na tome, da su u kliničkoj fazi 11 cjepiva, u pretkliničkoj više od 90. Do kraja godine će najvjerojatnije ključna cjepiva biti gotova a populacija poput hrvatske bi ih mogla imati do proljeća, smatra znanstvenik i naglašava da do tada naša budućnost ovisi o tome kako se ponašamo.