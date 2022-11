Primorac o proračunu: Rasterećenje plaća, ako govorimo o porezu na dohodak u ovom trenutku nije opcija iz više razloga

Zašto u proračun nije uvršten prihod od poreza na ekstra dobit poduzećima, ministar financija Marko Primorac je kazao, da su u proračun uvršten elementi za koje se znaju točne procijene fiskalnih učinaka i za koje su zakoni doneseni ili su prijedlozi zakona upućeni u procedur

Na pitanje je li bivši ministar Marić ostavio 'vrući krumpir', Primorac je odgovorio da ne smatra da je to istina te nije dodatno htio komentirati odlazak bivšeg ministra.

' Rasterećenje plaća , ako govorimo o porezu na dohodak u ovom trenutku nije opcija iz više razloga. Jedna od razloga je to što se iz tog poreza financiraju jedinice lokalne samouprave . Mi smo kada govorimo o rasterećenju plaća došli do nekakve prihvatljive razine. Više nije moguće tu razinu dalje povećavati bez značajnije reforme poreznog sustava koja bi uključivala uvođenjem eventualno novog poreza', komentirao je ministar financija Marko Primorac gostujući u RTL Danas prvi hrvatski proračun iskazan u eurima.

'Ministar Marić je radio dobra posao. Napravio je velike iskorake u pogledu poreznog rasterećenja', dodao je Primorac.

Dodao je kako je zamrzavanje cijena artikala, mjera iz resora ministra Filipovića.

'Ministar prati stanje i on će napraviti određene analize, kao što je to i činio. Na temelju tih analiza ćemo odlučiti. Nemam savjeta za njega u ovo vrijeme', istaknuo je Primorac koji je na pitanje, možemo li izbjeći recesiju kazao kako su najavljivali u nekoliko navrata da ćemo na kraju godine osjetiti značajno usporavanje gospodarskog rasta te da to očekuju i u prvom kvartalu sljedeće godine.

'Činit ćemo sve da očuvamo i potencijal rasta, odnosno da kroz proračun koji smo izglasali danas na Vladi, održimo tu razinu koja nije velika, ali je pozitivna', rekao je ministar.

Zašto u proračun nije uvršten prihod od poreza na ekstra dobit poduzećima, Primorac je kazao, da su u proračun uvršten elementi za koje se znaju točne procijene fiskalnih učinaka i za koje su zakoni doneseni ili su prijedlozi zakona upućeni u saborsku proceduru. Ministar je dodao kako bi taj porez trebao biti donesen do kraja godine.

'On će se odnositi na dobit ostvarenu u 2022. godine, a uplaćivat će se 2023.', rekao je te dodao kako trenutno ne može komentirati o kojoj stopi će se raditi.

Primorac nije htio komentirati koje će resore zahvatiti nova uredba.

