Prije 100 godina futurističko radničko naselje, a danas - škola budućnosti: Obišli smo čudo moderne arhitekture na rubu Vukovara

Ideal je to industrijskog grada budućnosti češkog kralja obuće Tomaša Bate, prema čijoj je viziji nastalo Borovo, kao Bat'a company town po uzoru na češki Zlin, njegov rodni grad. Izgrađeno 30-ih godina prošlog stoljeća, Borovo naselje, kvart današnjeg Vukovara, zaštićeni je spomenik kulture. Bata je gradio takva naselja kao satelitske gradove na mjestima na kojima su nicale njegove tvornice.

Ideja da se u nekadašnji Radnički dom useli vukovarsko Veleučilište pojavila se 2015., a tri godine kasnije zaživjela je i na papirima. Nakon gotovo čitavog desetljeća, ona postaje stvarnost. U nju se iz palače Jirkovsky seli gotovo 1000 studenata, koliko ih pohađa tri preddiplomska studija, onaj po kojem su i najpoznatiji - fizioterapije - te po jedan iz područja prava i ekonomije.

'Broj studenata posljednjih pet godina kontinuirano raste po 15 posto. Prošle godine upisali smo 275 studenata, a kvota nam iznosi 305, dok smo na zadnjoj promociji imali 202 studenta', kratko će dekan.

Bujanje studenata poklopilo se nekako s otvorenjem Leopolda, jednog od najmodernijih studentskih domova, u kojem su popunjeni do zadnjeg mjesta. Studenti im dolaze doslovno od Dubrovnika, preko Istre, Međimurja, Zagorja i Zagreba, do susjednih BiH te Srbije. Rade i na internacionalizaciji studijskih programa kako bi privukli i one iz cijele Europe.

'Kontinuirano imamo i studente iz Ukrajine, ali nam dolaze i iz Gruzije, Albanije, Finske. Studij fizioterapije nam je najpopularniji, a slovi kao jedan od najboljih u regiji. Uz preddiplomski, za njega već imamo i diplomski, a preseljenjem u novu zgradu planiramo uvođenje i dodatna dva diplomska studija, ekonomije i uprave', najavljuje dekan, ističući da njihovi studenti u roku od tri do šest mjeseci po završetku studija pronalaze posao.