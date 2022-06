Prihvaćen SDP-ov prijedlog o podacima o primanjima uprave Zagrebačkog holdinga

Zagrebačka Gradska skupština u četvrtak je prihvatila SDP-ov prijedlog o podacima o svim primanjima i pravima iz radnog odnosa predsjednika i članova uprave Zagrebačkog holdinga, voditelja podružnica, direktora trgovačkih društava i ustanove u kojima Grad ili Holding ima udjele.

Predsjednik Kluba SDP-a Viktor Gotovac poručio je da je to prvi korak u smjeru transparentnosti te da će time unaprijediti rad Holdinga.

Predsjednik Kluba HDZ-a Mario Župan najavio je da će HDZ podržati taj prijedlog iako na prošloj sjednici nije podržan njihov u kojem su tražili te podatke o primanjima.

Gradonačelnik Tomašević odgovorio mu je da njihov prijedlog nisu prihvatili jer je imao tezu da Gradska skupština traži od gradonačelnika da zakonito upravlja Holdingom, a što bi impliciralo da se trenutno u Holdingu upravlja nezakonito. Rekao je i da o tome kakvi su potpisani ugovori, kolike su plaće i koja su prava iz tih ugovora na njemu da o tome odgovora jer su on i njegovi zamjenici Skupština trgovačkih društava i daju suglasnost Nadzornom odboru na potpisivanje tih ugovora. Rekao je i da su ti ljudi na javnom natječaju izabrani na najveće pozicije u Holdingu i došli su na manje plaće od onih koje su imali "ne zato da bi krali" nego "jer žele nešto napraviti za ovaj grad".

Tomašević kaže da se sada te ljude razvlači po naslovnicama novina za jednu naknadu od 5000 kuna dva mjeseca i to zato da bi ih se pokolebalo da ne rade dalje promjene u Holdingu koje treba napraviti a koje nitko nikada nije napravio.

Župan mu je u replici poručio kako nisu nikada rekli da su sporne njihove plaće i njihova visina nego su sporne zakonitosti što se tiče raznih aneksa i svega ostalog koje im je on kao čelnik Skupštine društva omogućio. "Nije to priča 5000 kuna. Vi ste nešto dali na što nemaju pravo a to će odlučiti Povjerenstvo za sukob interesa ili po Vas, ne daj Bože, nešto drugo, ako toga ima, ne bih ulazio u tu stvar", rekao je Župan.

Na sjednici Gradske skupštine nije prihvaćen prijedlog Kluba Mosta o prihvaćanje inicijative žrtvoslovnih udruga za darovanje radova uređenja groblja hrvatskih vojnika 1941. - 1945. na Mirogoju i sklapanje ugovora o darovanju radova.

Klub Bandić Milan 365 povukao je s dnevnog reda prijedlog zaključka - izvješće o planovima za izgradnju stadiona u Maksimiru i drugih nogometnih stadiona u Zagrebu zato što na sjednici u četvrtak oko 21,30 sati kada je ta točka došla na dnevni red više nije bio nazočan gradonačelnik, rekao je zastupnik Marijan Tomurad te najavio da će tu točku ponovno uputiti na sjednicu u srpnju.

13. sjednica Gradske skupštine koja je počela jutros u 9 sati, zasjedanje je završila navečer u 22,30 sati.