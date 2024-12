Milanović: 'Primorac se fotografira s manijakalnim ubojicama, to su mu prijatelji'

Osmero je kandidata za predsjednika Republike Hrvatske na izborima koji će se održati u nedjelju 29. prosinca 2024. godine. Svih osmero sučelilo se u ponedjeljak navečer na HRT-u, gdje su predstavili svoje ideje i programe

Završne riječi kandidata 23:00 Ovo su završne poruke predsjedničkih kandidata. Tokić Kartelo: Apelirao je na građane da iskoriste svoje pravo glasa kako bi ostvarili promjene, prikazujući glasanje kao najjače oružje protiv političke elite: 'Dragi ljudi, nikad niste bili bliže promjenama, ovo je vaše najjače oružje (pokazuje kemijsku olovku). Učinit ću Hrvatsku bogatijom nego ikad, jedini ja to znam napraviti.' Selak Raspudić: Priznala je teatralnost debate, ističući iskrene namjere i snažnu želju za promjenom: 'Svjesna sam da je ovo večeras bio pomalo teatar i ne znam koliko vam je u vašoj odluci pomoglo. U ovo sam ušla čistog srca i sa snažnom željom da se nešto promijeni.' Primorac: Naglasio je važnost današnjih odluka za budućnost, predstavljajući se kao ujedinitelj koji će Hrvatsku povesti prema Zapadu. 'Budućnost ovisi o tome što radimo danas. Hrvatska treba poštenog čovjeka, čovjeka budućnosti koji će našu domovinu povesti prema Zapadu kojem pripadamo', poručio je. Milanović: Istaknuo je svoju dugogodišnju političku karijeru, pozivajući građane da mu ponovno daju povjerenje kako bi se nastavio boriti protiv korupcije. 'Imam čisto srce i ruke, živim za ovaj poziv. Nadam se da ćete me izabrati opet. Jamstvo sam kontrole hobotnice, korupcijske hidre na čijem je čelu Plenković', poručio je. Lozo: Obećala je povratak Hrvatske Hrvatima, naglašavajući želju za obnovom države i ponosom u vođenju nacije: 'Stojim tu pred vama sa željom da vratimo Hrvatsku Hrvatima, da vratimo raseljene i da zajedno gradimo bolju Hrvatsku. Sa mnom na čelu, imat ćete predsjednicu s kojom ćete se ponositi.' Kekin: Osvrnula se na korupciju u zdravstvu, obećavajući da će ostati glas protiv nepravde i pozivajući građane na izbore: 'Afera Beroš-Petrač razotkrila je spregu mafije i vlasti u zdravstvu. Bit ću vaš neustrašiv glas, izađite na izbore.' Jonjić: Pozvao je građane da izađu na izbore i poraze političku elitu koju povezuje s nasljeđem komunizma: "Hrvatice i Hrvati, Hrvatskom upravljaju potomci jugoslavenskih komunista. Izađite i to promijenite.' Bulj: Naglasio je povezanost sa svojim narodom, ističući borbu protiv pljačke i demografskog sloma: 'Narode moj hrvatski, kao jedan od vas kandidirao sam se za predsjednika u ovo vrijeme demografskog sloma i pljačke zdravstva. Ali ima nade. Moramo se boriti za naše snove iz Domovinskog rata.'

Set replika 22:55 Krenuo je novi set replika. Primorac je naglasio dugogodišnju suradnju Hrvatske i SAD-a, ističući važnost energetskog partnerstva kroz LNG terminal i stratešku poziciju Hrvatske kao ulaza u EU: 'Kad govorimo o SAD-u, onda govorimo o tome da s tom državom godinama surađujemo. Amerika će dugo, dugo biti lider u svijetu.' Kekin je kritizirala Primorca zbog šutnje o suradnji s Netanyahuom i istaknula da će kao predsjednica inzistirati na priznanju Palestine i osudi zločina u Gazi: 'Pitala bih Primorca o suradnji s Netanyahuom koji je pod tjeralicom za ratne zločine. Trump je osuđen za zlostavljanje žena, kako se to uklapa u tradicionalne vrijednosti? Ja ću kao predsjednica inzistirati na priznanju Palestine.' Selak Raspudić usmjerila je pažnju na zanemarene hrvatske iseljenike u SAD-u, potencijalne investitore u domovinu, te ukazala na nedostatak posjeta američkih predsjednika Hrvatskoj: 'Mi nismo riječi rekli o hrvatskim iseljenicima koji su spremni i željni ulagati. Kad ste zadnji put čuli da je neki američki predsjednik posjetio Hrvatsku?' Tokić Kartelo složio se s potrebom za povratkom iseljenika, ističući ih kao ključne za buduće investicije i revitalizaciju Hrvatske: 'Potrošili smo tri sata da nismo spomenuli iseljenike. Oni se žele vratiti, ovdje stvarati obitelji i investirati.' Lozo je naglasila važnost SAD-a kao vojno-strateškog partnera, ali i upozorila na problem demografske zamjene stanovništva, što smatra najvećim izazovom za Hrvatsku: 'Moja želja i plan je da SAD postanu hrvatski vanjski partner u vojnom pogledu. Opasnost od zamjene stanovništva je najveći problem Hrvatske.' Donald Trump na čelu SAD-a 22:45 Kandidati komentiraju povratak Donalda Trumpa u Bijelu kuću i odgovor EU-a. Bulj je izrazio slaganje s Trumpom oko konzervativnih vrijednosti i vojske na granici. Naglasio je svoju viziju Hrvatske kao suverene unutar EU: 'S Trumpom se slažem oko vojske na granicu, protiv rodne ideologije, povratak tradicionalnih vrijednosti... Ja sam za suverenu Hrvatsku unutar EU.' Jonjić je pozdravio Trumpov povratak, ističući da je 'pozitivan za one protiv globalističkih politika, ali skeptičan prema velikim promjenama u SAD-u': 'Trumpov povratak je plus za sve nas koji smo protiv globalističkih politika. Naš interes je da ostanemo naslonjeni na saveznike - SAD, zemlje članice EU.' Kekin se usmjerila na širu geopolitičku sliku, kritizirajući hrvatsku šutnju o Palestini i pozivajući na humaniju politiku: 'Hrvatska treba konačno izaći iz bešćutne pozicije u koju su nas stjerali HDZ i Plenković i progovoriti o patnjama Palestine i priznati je. Deseci tisuća civila ginu, a mi šutimo.' Lozo se, kaže, slaže s Trumpovim politikama, posebno vezano uz 'ilegalne migracije, rodnu ideologiju i mogućnost zaustavljanja rata u Ukrajini': 'Drago mi je da je Trump opet izabran za predsjednika SAD-a.' Milanović ima ambivalentan stav prema Trumpu – podržava njegove poglede na Ukrajinu, ali kritizira njegove postupke u vezi s Palestinom i drugim pitanjima: 'Nije Trump nikakav tradicionalni kršćanin, on je jedan igrač svoje vrste. Podržavam njegove stavove oko Ukrajine. Trump odobrava i potiče užas u Palestini, s tim nikako ne mogu biti zadovoljan.'

Primorac je rekao da je važno strateško partnerstvo Hrvatske s Amerikom, kao i mogućnosti za gospodarsku suradnju: 'Ameriku želim vidjeti kao strateškog partnera, često sam tamo, surađujem. Hrvatska će napraviti iskorak u području gospodarske suradnje, institucija.' Selak Raspudić dokusirala se na unapređenje bilateralnih odnosa s SAD-om, ističući geostratešku važnost Hrvatske: 'Ne postoje ulaganja. Zbog našeg specifičnog geostrateškog položaja koji je naša najveća snaga, mi ćemo uvijek biti strateški partner NATO-u i SAD-u.' Tokić Kartelo kritički se osvrnuo na Trumpa, nazvavši ga globalistom te istaknuo svoj humorističan komentar o Bulju: 'Trump je globalist, nije suverenist. Kao i Putin. Tko god misli da će Trump napraviti ustupak Hrvatskoj, vara se. Ja bih Trumpa osobno nazvao jer imam njegov broj, ali ne mogu doći na red jer Bulj s njim stalno priča.' Novi set replika 22:40 Krenuo je novi set replika. Bulj je kritizirao prošlu politiku prema Vučiću i pozvao na odlučnost: 'Sa Srbijom treba biti načisto. Mi imamo diplomate, predsjednika i premijera, ali kad se sjetim Kolinde i kad je podstrla crveni tepih pred Vučića, postrojila hrvatsku vojsku. Što je dobila od njega? Ja sam ga tad dočekao na Markovom trgu. Ne možemo dopustiti da Hrvatska postane pašaluk Aleksandra Vučića.' Jonjić je naglasio potrebu povrata okupiranih hrvatskih teritorija: 'Treba vratiti 12-ak tisuća hektara hrvatske zemlje koja je i dalje pod srpskom okupacijom.' Milanović je iznio optužbe na račun Primorca: 'Primorac se fotografira s manijakalnim ubojicama koji su optuženi na sudu. To su njegovi prijatelji.' Tokić Kartelo je u ironičnom tonu komentirao političke rasprave: 'Vi ste se trebali prijaviti na Ljubav je na selu ili na Farmu. Kad vas slušam... Još je najbolji Milanović, čak ću možda i glasati za njega. Šalim se. Ne nudi nikakva rješenja, neki su u prošlosti, a tema je BiH. I Srbija i slično.' Selak Raspudić prozvala je Milanovića zbog njegovih izjava u Crnoj Gori: 'Kad govorimo o Srbiji, govorimo i o Crnoj Gori. Milanoviću, kako objašnjavate da ste tamo kritizirali činjenicu da se četničkog vojvodu Mandića opravdano proglasilo personu non grata?' Jonjić je kritizirao Milanovića zbog njegovih stavova o upravljanju: 'Milanoviću nije jasno što znači rashrvaćivanje hrvatske državne uprave.' Primorac je usporedio svoje društvo s onim Milanovića: 'Priznali ste da je vaš sugovornik Dodik, moje društvo kao znanstvenika je stariji Bush, mlađi Bush, Clinton, premijer Indije Modi...' Na to ga je Milanović pitao ima li fotografije. Lozo je zaključila da rasprava između Milanovića i Primorca odudara od glavnih tema: "Izgleda da su Milanović i Primorac ovdje došli samo da se svađaju." Debata o blokadi Srbije na putu prema EU 22:30 Kandidati su upitani treba li Srbiji blokirati put u EU dok se ne riješi pitanje nestalih i ratne odštete. Tokić Kartelo: 'Ja nisam protiv veta niti blokiranja, ali sam za razgovor. Hrvatska ima priliku postati lider kod pregovora oko ulaska BiH ili Srbije u EU. To treba iskoristiti, razgovarati, rješavati probleme. Kad pitate Srbe, oni ne žele u EU. Čim bih mi mogli ucjeniti, ne znam, ničim.' Bulj inzistira na blokadi pregovora dok Srbija ne ispuni ključne uvjete: 'Trebalo je blokirati bilo kakve pregovore o ulasku Srbije u EU dok se ne riješi ratna odšteta i popis svih nestalih. Srbiju blokirati u bilo kakvim pregovorima, to je načelo.' Jonjić je izrazio protivljenje ulasku Srbije u EU bez isprike za prošlost: 'Apsolutno bih se protivio ulasku Srbije u EU dok se Srbija ne ispriča za velikosrpsku agresiju za zločine u Hrvatskoj i BiH. To nije samo pitanje Srbije, nego i pitanje Plenkovićeve vlade. Silan novac se odvaja za tzv. srpske kulturne centre i Novosti.' Kekin je naglasila važnost podrške demokratskim snagama u Srbiji: 'Pitanje nestalih je jedna od ključnih tema. Hrvatskoj je strateški interes da u Srbiji na vlasti bude građanska i demokratska opcija, što Vučić nije. Ovih dana vidimo kakvu snagu imaju građani Srbije koji prosvjeduju protiv Vučića. Takvim građanima trebamo pružati podršku.' Lozo je istaknula kako Srbija nema iskrene namjere prema EU te je postavila niz uvjeta za početak razgovora: 'Sa Srbijom je problem što oni ne žele ući u EU nego nas vuku za nos i izigravaju što im povijesno jako dobro ide. Trebaju priznati da su imali logore na teritoriju RH, reći gdje su nestali, vratiti kulturno blago, arhive. Onda je nultno stanje i možemo početi razgovarati. Tu je i politika srpskog svijeta koja se agresivno uvlači u Hrvatsku i druge zemlje u okruženju. To financira i hrvatska vlada.' Milanović je ukazao na važnost dijaloga sa Srbijom kao susjedom i važnim trgovinskim partnerom: 'Gdje sam bio kad sam išao kod Dodika prije godinu dana? Bio sam na obilježavanju oslobođenja Jajca, bilo je prekrasno, a onda sam se zaputio tamo gdje idu Plenković i Čović zato što je to čovjek s kojim se razgovara. Razgovara se i s Vučićem, međutim Srbija se sama mora odrediti. Srbija nam je susjed, jako važan trgovinski partner, mi imamo robni izvoz samo u tri države dominantno - Slovenija, BiH i Srbija. Ako će surađivati, rješenje se može naći.' Primorac je naglasio važnost otvaranja arhiva i rješavanja pitanja nestalih: 'Hrvatska će biti otvorena prema svim susjedima na putu u EU, ali uz uvjete: otvaranje arhiva JNA, vukovarska bolnica, gdje leže kosti hrvatskih ljudi. Zbog sebe i zbog budućnosti moramo učiniti sve da do tih podataka dođemo. Što se tiče Milanovića i Dodika, on je pod američkim sankcijama...' Selak Raspudić osudila je Vučića i njegov nedavni posjet Dubrovniku: 'S glinskim huškačem nema pregovora. Neki dan je šetao po Dubrovniku i nama docirao o agresiji na Srbiju.'

Novi set replika 22:20 Krenuo je novi set replika. Milanović je kritizirao Primorca zbog povezanosti s Dodikom, liderom kojeg HDZ podržava u BiH: 'Primorac koji se usuđuje meni spočitavati Dodika, koji je partner HDZ-a u Bosni, i to s razlogom, drži predavanje na Jahorini. Tko mi je to rekao? Pa Dodik mi je to rekao. Smije se tome.' Selak Raspudić se branila od napada i naglasila svoju neovisnost: 'Kekin se sama nabacuje blatom. Ja sam nezavisna, financirala sam se isključivo donacijama, nitko tko je u sukobu sa zakonom me nije donirao.' Bulj je ponovno istaknuo doprinos Hrvata u BiH te uputio oštre riječi prema Primorcu: 'Hrvati u BiH su dali veliki obol u obrani Hrvatske u Domovinskom ratu. Dosta je Mesićeve politike koju je vodio u Sarajevu. Ovo što se radi Hrvatima u BiH je ispod razine nacionalne manjine. Primorac, kad ga opet sretnete, pozdravite veleizdajnika.' Jonjić je upozorio na nedavno etiketiranje Hrvata u BiH kao nacionalne manjine i podsjetio na Milanovićeve ranije poteze: 'Prije desetak dana HRT je Hrvate u BiH nazvao nacionalnom manjinom što je golem skandal, ali je prošao nezamjećeno. Kad je Milanović bio premijer, učinio je sve da se dokine pravo glasa Hrvatima izvan RH, ali je onda nađen kompromis.' Kekin je uzvratila Primorcu i Selak Raspudić, optuživši ih za plasiranje laži i upitne donatore: "Primorac, rejting na ovim izborima nije vaš motiv jer već znate da ste gubitnik. Vaš motiv za plasiranje laži o meni preko Bujanca služi da me spriječi o govorenju o spregi mafije i vlasti u zdravstvu. Selak Raspudić, donatori su vam Željka Markić koja ženama želi dokinuti prava i Vinko Kojundžić koji se smuca oko moje obitelji.' Tokić Kartelo izrazio je nezadovoljstvo razinom rasprave i izostankom konkretnih rješenja: 'Bezidejni ste, bez rješenja, beskrvni i još ste na proračunu RH. Vas pet ovdje, a jedan gospodin je zaglavio u prošlosti. Samo slušamo što se dogodilo, a nitko od vas nema konkretnih rješenja i onda se još međusobno prepucavate. Hvala Bogu da vas sluša cijela Hrvatska i da će konačno doći do promjene.' Bulj je podsjetio na svoj doprinos u ratu u BiH: 'Ja sam ponosan što sam ratovao u BiH.' Lozo je postavila pitanje Milanoviću o njegovim odnosima s Dodikom i izostanku posjeta Hrvatima u BiH: 'Htjela bih pitati Milanović kako objašnjava da je više puta posjećivao Dodika i ugošćivao ga kod sebe na Hvaru, a kad bi ga posjetio u Banjoj Luci, a nije posjećivao Hrvate koji su napustili i raselili se iz tog kraja. Na kraju se briga za njih svela na crkvu, umirovljenog biskupa Komaricu...' Primorac je odgovorio na kritike, naglašavajući svoje djelovanje u BiH i optužujući Milanovića za štetu Hrvatima izvan Hrvatske: 'BiH treba živjeti, nema mjesta gdje nisam nogom kročio. Šteta koju je napravio Zoran Milanović jednom odlukom, a to je prisiljavanje bivše premijerke da Hrvati izvan Hrvatske ne mogu glasati.'

Kandidati o Hrvatima u BiH 22:15 Kandidati raspravljaju o Hrvatima u BiH. Selak Raspudić uputila je oštru kritiku Kekin i njezinom PR timu: 'Kekin čitavu kampanju govori o samoj sebi. Red je reći, ako ćemo ići dublje, da je osoba koja je autor vaše kampanje, vaš PR-ovac, Josip Jagić, poznat koji ubijanje svećenika naziva dobrim starim vremenima, je radio kao glasnogovornik u Milanovićevoj vladi u ministarstvu zdravstva. Milanovića nismo čuli, Plenkovića prekasno, prva sam govorila o plinovodu u BiH.' Tokić Kartelo osvrnuo se na povijesne i sadašnje probleme Hrvata u BiH, naglašavajući potrebu za lokalnom inicijativom: 'Od potpisivanja Daytonskog sporazuma, vlada i predsjednici nisu riješili taj problem. Još je gore što se Hrvati iseljavaju. Ja imam rješenje, ali nije moguće ako inicijativa ne dođe iz same BiH. Rješenje postoji, BiH može biti Švicarska i ući u EU.' Bulj je naglasio diskriminaciju Hrvata u BiH te potrebu za promjenom pristupa: 'Bitno pitanje, Hrvati tamo imaju manja prava nego u drugim državama. Nemaju isti izborni zakon, drugi za njih biraju predstavnike i tu se moramo drugačije postaviti.' Jonjić je istaknuo 'ustavnu, zakonsku i moralnu obvezu Hrvatske prema Hrvatima u BiH: 'Hrvatska ima obvezu pomoći našim sunarodnjacima da izbore svoj status, da opstanu u BiH.' Kekin je uzvratila na optužbe Selak Raspudić i naglasila potrebu za promjenom Daytonskog sporazuma: 'Selak Raspudić, vaše lijepo slaganje riječi nije promijenilo činjenicu da vas je Berošev fotograf donirao tisućama eura, također i diler lažni vijesti. On nije jedini vaš donator, tu je i Željka Markić čiji je jedini cilj da ukine ženska prava. To je vaša nezavisna kampanja. Što se tiče BiH, Dayton je imao svoju svrhu da se zaustavi krvoproliće, ali je zastario. Nužno je donijeti promjenu. To se ne može krojiti u Zagrebu.' Primorac je istaknuo svoje ranije angažmane u BiH i optimizam vezan uz međunarodnu podršku: 'Problem plinovoda u BiH će se normalizirati dolaskom novog američkog predstavnika. Prošao sam cijelu BiH, gradio zajedno mostarsko sveučilište i omogućio da Hrvati u BiH mogu živjeti. Omogućit ćemo Hrvatima u BiH da idu prema EU.' Dotaknuo se i svoje uloge u kampanji: 'Kekin, vaš rast je smanjenje postotka Milanoviću. Ništa protiv vas ne bih napravio.' Set replika: 22:10 Krenuo je novi set replika, padaju oštre kritike. Tokić Kartelo ponovno je uputio kritike: 'Mislio sam da se postaje predsjednik s nekim tehničkim kvalifikacijama poput koristi u društvu, a ne zbog blaćenja osoba. Jonjić, vi ste zapeli u nekoj '45. godini. Bulj, ako ovako nastavite, nećete ostati ni župan. Prestrašno.' Jonjić je odbacio spekulacije o svojoj ulozi u obrani Turudića i ukazao na dublje probleme u pravosuđu: 'Nemam ja ambiciju biti Turudićev odvjetnik. To je njegov problem i problem Milanovića. Zato između njih dvojice postoji spor, neću u to ulaziti. Za razliku od Lozo, ne mislim da postoje laka rješenja za korupciju. Svijet nam pokazuje da nije to tako lako riješiti. Treba riješiti partiranje u pravosuđu, napreduje se ako ste član određene klike.' Lozo je otvorila pitanje ranijih državnih odvjetnika i njihovih postupaka: 'Nije mi jasno zašto se ne otvara tema prethodnih glavnih državnih odvjetnika koji su prepustili suđenja srpskim agresorima za zločine na hrvatskim područjima.' Milanović je ponovno iznio optužbe prema Plenkoviću i Turudiću: 'Ponovit ću, silništvo kojim se Plenković razmeće, Primorčev vlasnik, koji ga je nametnuo HDZ-u. Turudić je čovjek koji je pod mojim izvidnim mjerama, u proceduri sa sudskim nalogom, zatečen kako čini zabranjeno djelo. To se ne smije raditi. To je zabranjeno. Takva osoba je državni odvjetnik. Neka bude.' Kekin je kritizirala Primorca zbog izbjegavanja odgovora i plasiranja neistina: 'Primorac nije odgovorio ni na jedno pitanje koje mu je postavljeno. Plasirao je lažne vijesti o meni i mojoj obitelji preko osuđenog dilera kokainom. Isto tako mu je pomogao i Vinko Kojundžić koji je financirao kampanju Selak Raspudić.' Lozo je završio replike pitanjem upućenim Primorcu, izražavajući sumnju u njegovu neovisnost: 'Primorac, nije li vama bilo neugodno prilikom predaje potpisa u DIP-u da je preko puta Salapića sjeo nitko drugi nego Andrej Plenković glavom, a vas je posjeo sebi s lijeve strane. Nadalje je on vodio razgovor sa Salapićem. Kako vi sebi to možete dopustiti ako mislite biti predsjednik?'

Uloga glavnog državnog odvjetnika 22:00 Kandidati komentiraju kakvu ulogu treba imati glavni državni odvjetnik. Primorac se ovrnuo na važnost poštivanja zakona na svim razinama: 'Imamo problem ako predsjednik ne poštuje zakon, zašto bi netko drugi?' Selak Raspudić oštro je prozvala Primorca zbog navodnih ranijih nepravilnosti: 'Nije korupcija samo ono što se uspjelo dohvatiti samo s državnim odvjetnikom. Imate primjere kada su stvari rubne, kao vi, Primorac, kad ste muljali sa stanom. I to je korupcija i zato niste vjerodostojni u ovoj temi.' Upozorila je i na nepovjerenje građana prema pravosuđu: 'Ljudi mole Boga da o nama odlučuju EU tužitelji jer je povjerenje u naše nepostojeće. Ne želim živjeti u takvoj državi.' Tokić Kartelo iznio je svoje iskustvo s poslovanjem u Hrvatskoj, naglasivši važnost povjerenja u institucije: 'Kad sam počeo stvarati biznis u Hrvatskoj, rekli su mi da je ovo sve korumpirano i namješteno. Ja vjerujem u institucije i glavnom državnom odvjetniku. Kad ne bi bilo tako, svi bi se iselili.' Upozorio je i na opasnost etiketiranja pojedinaca: 'Nije dobro kad etiketiraju, pa i Turudića, i od njega stvaraju metu u društvu. Pogrdno ga nazivati jer imate nešto osobno protiv njega svakako nije dobro.' Bulj je istaknuo da je pravosuđe najveći problem u Hrvatskoj: 'Najveći problem hrvatskog društva su tri stvari - pravosuđe, pravosuđe i pravosuđe.' Jonjić je uputio oštru kritiku trenutačnog pravosudnog sustava, ali i rješenja koja dolaze izvana: 'U trenutku kad nemate jednu od tri grane vlasti, nemate suverenitet države. To se ne može riješiti tako da nam se dovede strani bič, strani sudac ili tužitelj.' Kekin je iznijela oštru kritiku glavnog državnog odvjetnika, kao i vladajućih struktura: 'Pričamo o čovjeku koji je više puta lagao u javnosti i saboru, o čovjeku kojeg je silnik Plenković namjestio, protiv kojeg su tisuće prosvjedovale na ulicama." Također je ukazala na povezanost pojedinih političkih figura: 'Treba znati, da i hrvatska javnost jako dobro vidi osovinu Primorac - Bujanec - Turudić.' Lozo je istaknula kako korupcija i klijentelizam imaju šire društvene posljedice: 'Korupcija i klijentelizam, uz ekonomske razloge, su glavni razlog zašto naši mladi napuštaju Hrvatsku.' Na kraju, predsjednik Milanović dao je svoje viđenje situacije s Turudićem: 'Turudić, kojeg se ovdje ne etiketira napamet, je prijestupnik. Zatečen je u prijestupu.'

Set replika 21:50 Uslijedio je novi set repika. Bulj: 'Moramo sve napraviti za život, od začeća do prirodne smrti. Građane treba rasteretiti poreza da se krene obnavljati demografija. Moramo se jasno odrediti oko određenih ideologija. Protiv sam rodne ideologije.' Tokić Kartelo: 'Imam problem sa svojim unukama kad slušaju Kekin. Hoće obući balerinke, a vani je hladno? Kažu da imaju prava na to. Vi se zalažete za promjenu spola i kad su djeca u pitanju? Jeste li vi za svoju ideologiju spremni promijeniti spol i reći da je to normalno?' Lozo: 'Htjela bih pitati Primorca zbog čega u cijeloj svojoj kampanji plagira moje ideje otkako sam najavila da ću se zalagati za proglašenje Stepinca svecem, za proganjanje Titovih zločina. Što vaši u HDZ-u nisu formirali onaj ured kojeg je vodio Hebrang, a kojeg je Milanović ukinuo 2012. godine. Imate li vi koju originalnu svoju ideju?'

Ideologije štetne za demokraciju 21:40 Kandidati su upitani koje ideologije i tendencije doživljavaju kao štetne za demokraciju. Milanović: 'Štetnima smatram ideologije podjela i mržnje. Treba pogledati Ustav. Tamo piše koje su najveće vrednote. Ono što je pisano prije preko 30 godina je bit cijele priče. Slobodna akademija, a ne gdje će pola rektora ići na skupove HDZ-a. Objektivno novinarstvo također nemamo. Pravosuđe slobodno od političkog utjecaja isto nemamo.' Primorac: 'Ideologija podjela koju je započeo Milanović je dovela do toga. Nikad nismo imali situaciju da predsjednik i vlada ne pričaju. On je rekao da postoje naši i vaši. Kad govorimo o ideologijo, bilo koja ekstremna nije dobrodošla u Hrvatskoj. Hrvatska zna kuda ima i ne može tolerirati živjeti u prošlosti, što Milanović stalno radi.' Selak Raspudić Primorcu: 'Govorite o ujedinjenju, a započeli ste kandidaturu tako da ste razjedinili stranku (odlazak Hebranga iz stranke) koja vas je podržala. Prvo probajte ujediniti HDZ da vas podrže pa tek onda državu. Podjele su dobrodošle, ovo je demokracija i tu se glasovi suprotstavljaju. Demokracija je vrlo krhka biljka. ' Tokić Kartelo: 'Ja se za ovo pripremam tri godine. Našao sam politiku novog povjerenja, u tome nema mjesta ideologijama nego samo temama koje direktno pogađaju naše građane. U 90 posto slučajeva smo isti, slični. Politike s moje desne strane su upropastile ono najveće dostojanstvo koje čovjek može imati u sebi. Tome treba stati na kraj. Te politike više ne donose nikakvu korist, samo štetu. Pogledajte svijet, samo sukobi i ratovi.' Bulj: 'Bogatstvo demokracije je različitost. Nezamislivo mi je da se naše HOS-ovce... Milanović je rekao da im ploču treba baciti, da im smeta ZDS. Toj politici treba kraj, to je Mesićeva politika i Josipovićeva. Moramo razgovarati i o rodnim ideologijama, ja sam protiv jer dolazi do sakaćenja i operacija. Normalno je da muško bude muško, a žensko - žensko.' Jonjić: 'Koga štiti hrvatska vlada kad odbija sudjelovati u osudi komunizma?' Kekin: 'Borit ću se za slobodu, jednakost, demokraciju i socijalnu pravdu dok sam živa. Imam pitanje za Primorca, je li on kad govori o jednakosti, govori o tome i kako je kao mladi dragovoljac upadao u srpske stanove devedesetih čemu je posvjedočio njegov zapovjednik.' Lozo: 'Najveća opasnost koja prijeti Hrvatsko je prijetnja od rodne ideologije. Navodno je preko 200 maloljetnika bilo podvrgnuto promjenama spola, operativnom sakaćenju, za koje se ja zalažem da se počne kazneno provoditi. Sve ih treba sankcionirati, treba dodati to u kazneni zakon RH. Kao i oni koji sugeriraju razna povjerenstva koji sami sebe proglašavaju stručnjacima. To su globalističke i štetne područja u Hrvatskoj prema našoj djeci.' Set replika 21:30 Krenuo je novi set replika. Kekin: 'Primorac nam tu pjeva pjesme o sinergiji javnog i privatnog. To je sinergija da ćete ove godine dobiti skoro 900.000 eura, skoro duplo nego lani. Za što? Za magnetska snimanja. Za te novce smo mogli kupiti preko 10 novih uređaja. Kradete iz javnog i stavljate u privatne džepove.' Milanović: 'U kući obješenog ne govori se o štriku. Toga bi se Primorac trebao držati kad govori o svojoj bolnici. Svatko tko ima privatno, a sisa iz pipe javnost bit će u napasti da uzme novac. Šefovi javnih klinika ne mogu imati klinike, ali ih imaju njihove supruge i muževi. To je muljaža. Radi privatno i makni se s pipe javnog novca.' Jonjić: 'Korupcija u zdravstvu je cvjetala i u Milanovićevoj vladi. Riječ je o nabavi viška ECMO aparata koji hvataju prašinu. Afera Beroš govori kakva je penetracija srpskog kapitala u hrvatsko društvo. Ja sam joj izravna žrtva.' Bulj: 'Javno zdravstvo je najbitnije. U RH, dvije trećine Hrvatske, nije omogućen osnovni pregled bez da imamo probleme. Srpska mafija je preko masona nariktana na hrvatski proračun. Ovo je najveća pljačka koja se dogodila, na bolesnima se krade novac koji kradi masoni. ' Primorac: 'Pacijent iz Njemačke dođe s uputnicom, liječi se i refundira mu se novac nazad. Milanović ima problem, to su ECMO uređaji i preko toga nećemo prijeći. Ja se bavim budućnosti medicine, a ona je personalizirana.' Tokić Kartelo: 'Gnušam se kad netko napada poduzetnika. Branit ću Primorca, stvara, radi, puni proračun poput mene. Ne znam otkud vam pravo da kažete da nešto pljačka. Koji ste amandman donijeli da pomognete građanima. Samo vrištite, kukate... Vi niste normalni.' Selak Raspudić Primorcu: 'Svi znaju da ste muljali sa stanovima. Naravno da vam nitko ne vjeruje da je sve po zakonu kad pričate o vašoj bolnici. Prva sam spomenula ECMO uređaje da vidimo koliko duboko seže korupcija u zdravstvu.' Milanović Primorcu: 'Čovjek koji me nazvao političarem koji primac novac od Rusa, optužuje za ECMO aparate. To je 20 puta istraženo, ja sam nakon toga izabran za predsjednika od hrvatskih ljudi. Zarazna bolnica je u procesu nabavke još 15 komada dok mi razgovaramo. Ja sam imao problem s ECMO aparatima, maknuo sam ministra. Kasnije su se pokazali ključnima u pandemiji.' Primorac: 'Ako govorimo o tome da želimo graditi hrvatsko zdravstvo, vi trebate participirati s određenim prijedlozima. Selak Raspudić Primorcu: 'Ni riječi o aferi Beroš, prvi biste se o tome trebali osvrnuti ako ste dostojni.' Zatim se obratila Milanoviću: 'Niste fer oko ECMO uređaja. Vrijeme je da govorimo o rješenjima, vidimo li viziju kako će zdravstveni sustav funkcionirati?'

O zdravstvenom sustavu 21:25 Kakav treba biti odnos javnog i privatnog zdravstva te što su ključni problemi za građane u zdravstvenom sustavu, upitani su predsjednički kandidati. Lozo: 'Ne sviđa mi se ovaj hibridni model, treba ukinuti javno i privatno zdravstvo. Ako je nekad to bila dobra ideja, izraslo je u nakaradni sustav gdje su isti liječnici, koji su vrhunski u Hrvatskoj, zapravo u napasti da tijekom radnog vremena u bolnicama ne obavljaju toliko pregleda koliko bi trebali ili mogli, ali ih stignu obavljati privatnim klinikama. Nije u redu da se izgradnja privatnih klinika financira iz državnog proračuna. Milanović: 'KBC Rebro je prije desetak godina donio pravila o tome kako, odnosno pod kojim uvjetima mogu raditi liječnici koji rade i privatno. Moramo se o tome očitovati, zašto su ta pravila ukinuta u vrijeme vlade Tima Oreškovića. Dok god bude secikesa koji su se priključili na pipu javnog novca, do tada će vladati golemo nepovjerenje građana o zdravstvenom sustavu. Ili skroz zabraniti rad liječnika javnih bolnica u privatnom sektoru ili rigorozno regulirati. Ovo je čisti piratluk.' Primorac: 'Temelj razvoja hrvatskog zdravstva je javno zdravstvo. Kad je riječ o budućnosti, ono mora biti napravljeno u sinergiji javnog i privatnog. Pacijenta ne zanima kako se liječi, nego da se liječi u ovlaštenoj instituciji.' Selak Raspudić: 'Tu ste vrlo direktno i interesno povezani. Dio ste problema koji radi na potenciranju privatnog pred javnim zdravstvom. Milanoviću odgovaram, ne ljutim se na vas jer ste izgovorili neistinu. Nekoga uvjeravati da ste vi taj koji štiti ratnog heroja Kundida od hrvatskog sabora s obzirom na vaš ratni put je smiješno. Iz perspektive građana, najveći problem su liste čekanja. ' Tokić Kartelo: 'Nije dobro da vlada premalo ulaže u javno zdravstvo. Cijelo vrijeme se ovdje prepucavaju saborski zastupnici, predsjednik i Primorac o temama koje nisu bitne. To su nekakvi osobni interesi, prepirke. Ne znam do kuda ćemo doći tako govoreći jedni protiv drugih, a problem je sve dublji.' Bulj: 'Zdravstvo je po ustavu zajamčeno svim građanima. Činjenica je da to nije tako. Na ruralnim područjima su zdravstvene ustanove nemoguće. To je zbog srpske mafije u kombinaciji s masonima. Najveća pljačka zdravstva se dogodila u vrijeme korone.' Jonjić: 'Kad Primorac govori o sveučilišnoj karijeri, to je isto kao kad govori da je nadstranački kandidat. On je zapravo kandidat vodstva HDZ-a i negacija svega onoga je što je autentični HDZ-ovac. Stanje u zdravstvu je katastrofalno i sve o tome govori afera Beroš. U svijetu postoje primjeri simbioze privatnog i javnog zdravstva, i to funkcionira gotovo savršeno. Kod nas to ne funkcionira je smo korumpirano društvo.' Kekin: 'Potrebno je ne stavljati na mjesto šefove bolnica one koji imaju koristi od privatnih poliklinika. Od otkrivanja afere Beroš-Petrač otkrivena je sprega između mafije i države po pitanju zdravstva. Ja o tome, kako se otima iz javnog zdravstva, o kakvim se milijardama radi, neću nikada šutjeti.'

Novi set replika 21:20 Počeo je treći set replika. Jonjić: 'Proljetos je ministar Butković objavio da je Milanović intervenirao kod jedne strane države - možda Srbije ili Mađarske, da se zastupnici te manjine priklone vladi ljevice, a da se ne priklone vladi koju predvodi HDZ. To sam nazvao kvinsliški. Milanović je tada najavio da će tužiti Butkovića, to se podnosi unutar tri mjeseca, nije je podigao.' Lozo: 'Voljela bih Hrvatsku usmjeriti prema SAD-u kao strateškom vojnom partneru, mislimo da bi to bilo korisno. Ne dopada mi se ovo svaštaranje u kupovini oružja od svakoga po malo. Selak Raspudić, tko su vaši uzori, mentori i učitelji na sveučilištu marksisitčke orijenatcije otkuda ste vi potekli, a predstavljate se kao desni kandidat?' Primorac: 'Ne postoji država u kojoj je predsjednik kao vrhovni zapovjednik vojske zatočio načelnika glavnog stožera. Milanović je potpuno zapostavio svoju funkciju, sreća da Anušić i ekipa rade iskorak. Milanović je prošlost, on Hrvatsku vuče istoku, a Hrvatska pripada zapadu.' Selak Raspudić odgovara Lozo: 'Smiješno mi je, pokušaj zastrašivanja s nekim marksistima, ne namjeravam to komentirati.' 'Ovo što trenutno imamo u vojsci ne funkcionira, to je ozbiljna sigurnosna ugroza. Što bi se dogodilo da nas sutra netko napadne? Oni se ne bi dogovorilo smije li koji avion uzletjeti', rekla je Selak Raspudić. Kekin: 'Pričamo o najavi HDZ-a da će nasrnuti na ustav, podsjetila bih da prvi taj koji hoda okolo i optužuje da krši ustav je premijer Plenković koji prvi krši ustav. Hoće li Primorac i dalje kršiti ustav jer i njegovi vole kršiti ustav', upitala je Kekin, ponovno se osvrnuvši na izraelskog premijera. 'Kaže Primorac da je nestranački kandidat ili nadstranački kandidat. On je slika i prilika HDZ-a i on to točno utjelovljuje - uzmemo iz javnog i strpamo u džepove. On je Sanaderov ministar', ustvrdila je Kekin. Tokić Kartelo: 'Nema lijevih i desnih, ima samo lijevi i desni džep. Ja ovo ne razumijem, o čemu vi govorite. Izgubit ćemo cijelu noć, a ništa pametno nećemo reći. Milanović: 'Plenkovićev kandidat govori o tome da sam zabranio načelniku glavnog stožera. To ću i ubuduće raditi. Plenković tri godine sabotira Vijeće za sigurnost. Selak Raspudić laže kad kaže da je predavala na ratnoj školi, tamo je samo bila gost.'

Promjena ovlasti predsjednika oko korištenja vojske u miru 21:15 Kandidati odgovaraju na pitanje treba li mijenjati ovlasti predsjednika oko korištenja vojske u miru. Kekin: 'U Ustavu Republike Hrvatske jasno piše da je predsjednik vrhovni zapovjednik vojske. Neke ideje koje dolaze iz HDZ-a, da bi se trebale mijenjati ovlasti predsjednika preko zakona, su besmislene. Poručila bih svima koji žele mijenjati zakon da počnu poštovati postojeći zakon.' Lozo: 'Ja sam za promjenu Ustava, baš zbog toga što svjedočimo da se između različitih političkih stranaka konstantno vodi neka politička trgovina. To smo mogli vidjeti, primjerice, u izboru ustavnih sudaca.' Milanović: 'Predsjedničke ovlasti su jasne - vrhovni je zapovjednik, predstavlja vojsku u zemlji i inozemstvu. HDZ je probao protuustavno imenovati šefa vojno-obavještajne agencije. Morao sam reagirati da bih to spriječio. Trenutno nabavljaju, bez ikakvih studija, Bayraktare, to su turski dronovi. Tko je odlučio da to bude baš taj proizvod? Koji je rezon takve odluke? To je korupcija. Politički sponzori čiji je Primorac džepni kandidat, donose takve odluke. Selak Raspudić je šutjela pola godine, tek sad je progovorila.' Primorac: 'Selak Raspudić je šutjela jer su ona i Milanović u dealu. Milanović je vrhovni nasilnik, on nema empatije prema vojsci. U jednom trenutku je za obrok ukinuta juha i salata. Vi niste ni znali gdje vam je vojska, tražili ste odluku sabora za odluku koja je donesena prije tjedan dana. Problem je u predsjedniku koji je doveo do usijanja u državi, ne samo u vojsci. Selak Raspudić: 'Ne samo da nisam šutjela, nego sam jedna od prvih koja je upozorila da je to problem. Da imate imali pristojnosti, dali biste ostavku kako ste i obećali. Što se tiče dealova, Primorac, vi ste poznati kao onaj koji podržava lijeve kandidate. Nadam se da ćete ovog puta biti pametniji pa ćete u drugom krugu meni pružiti podršku, a ne Milanoviću.' Tokić Kartelo: 'Ustavne ovlasti sasvim su dovoljne. Što zamjeram Milanoviću, što nije podnio ostavku, ne bi za Božić bili ovdje i raspravljali nego bi bilo s obitelji. O vojsci pričamo kao kad odemo na tržnicu pa se pogađamo oko krastavaca. Ja ću modernizirati vojsku, treba nam biti moderna, jaka, snažna i dobro plaćena.' Bulj: 'Vrhovni zapovjednik mora biti predsjednik. Zamislite da je u Domovinskom ratu jedno Tuđman odlučivao, a drugo general Šušak. Ovdje se sve ispolitiziralo. Moramo imati hrvatsku vojsku, snažnu, zapovjedni kadar koji je depolitiziran. Od Mesića, preko Sanadera, hrvatska se vojska sustavno uništava. Tome treba doći kraj. Imamo druge vrste ratova, vidimo dronove, nije to samo pitanje aviona. Ja sam bio i časnik HV-a 18 godina. Nemojte učiti vuka kako šuma izgleda. Jonjić: 'Ja sam za vraćanje dostojanstva HV-u i za njeno jačanje zbog prijetnji, pa tako i ovih susjednih. Ministar Anušić pokazuje da zna što radi, pozdravljam smjer kojim on vodi stvari oko vojske. Ja sam za novi ustav koji bi redefinirao sve ovlasti predsjednika i spriječio ono što nam je proljetos priuštio Milanović.

Novi set replika 21:05 Krenuo je novi set replika, uglavnom se tiču ranije teme ilegalnih migracija. Lozo kaže da je Merkel 'otvorila vrata migrantima i time je uništila Njemačku'. 'Šteta je trajno počinjena, a Nijemci od toga nisu dobili ništa. Ja bih se udružila sa zemljama koje su nam bliske sa sličnim problemom da zajednički izvršimo pritisak prema Bruxellesu da za nas vrijede drugačija pravila', poručila je. Jonjić kaže da postoji slugalni odnos prema tzv. međunarodnoj zajednici. Milanović: 'Hrvatska nije primila niti jednog migranta. Svi su otišli u Njemačku zato što je takvo bilo pravilo igre koje smo lukavo skužili. To je problem Angele Merkele i to je bio njemački problem.' Selak Raspudić: 'Milanoviću, puno je gori onaj koji navodno dobro poznaje ustav, a svejedno da krši kad mu to odgovara kao što ste vi to činili. Takvom čovjeku nema pomoći, drugi stignu naučiti pa se mogu i primjereno ponašati. Nemojte skretati na ove misije. Temeljni problem je što je vama vojska crveni tepih i poigravate se s njom i koristite je da biste politički profitirali.' Tokić Kartelo: 'Ništa niste napravili, sram vas može biti.'

O ilegalnim imigrantima 20:58 Kandidati raspravljaju o ilegalnim migrantima, kako bi riješili pitanje ilegalnih migracija te kakvu oni, prema njima, predstavljaju prijetnju. Jonjić: 'To je prijetnja, ne samo Hrvatskoj nego i cijelom zapadnom svijetu. Te migracije su pothvat, očito organiziran, kojem je cilj promjena lica europskog svijeta, pa tako i Hrvatske. Treba ih poštivati i tretirati kao ljude jer nisu svi teroristi, ali očito ih među njima takvih i ima. To je sigurnosna ugroza za čitav hrvatski narod, ali i Europu. Treba upotrijebiti sva moguća pravna i fizička sredstva da se ilegalne migracije onemoguće.' Kekin smatra da je važno da znamo tko ulazi u našu zemlju, te da nam za to treba 'dobro obučena i dobro plaćena policija'. 'Trenutna situacija u kojoj je EU zabranila sve ulaske, a teret prebacila na granične države je dovela do šverca. Nužno je na razini EU-a solidarniej i pravednije dijeliti teret migrantske krize, ali i početi razmišljati o prevenciji migrantskih kriza; od gašenja sukoba koji proizvode takve migrantske krize do klimatskih promjena', rekla je Kekin. Lozo: 'Ilegalne migrante treba spriječiti da ulaze u Hrvatsku. Granicu treba štititi, imamo preko 1350 kilometara vanjske granice. Treba ojačati policiju, koristiti dodatna sredstva iz Frontexa. Sam princip ilegalnog ulazka u Hrvatsku je jako štetan za same nas u Hrvatskoj jer smo ih dužni prvi put registrirati na tlu EU. To je ta dvostruka teška koju Hrvatska ima zbog geografske pozicije. Mi smo zemlja u koju će nam je vraćati iz drugih zemalja EU.' Milanović: 'Selak Raspudić ima problema s vremenom i tajmingom. Osobno je glasala za hrvatskog vojnika u Libanonu. Optuživala me za to da sam dopustio da se EU izmjene izraze sporazuma i zabrana. To se dogodilo prije ulaska Hrvatske u EU, 2013. godine. Ne možemo sami, policiji treba dati sredstva i možda veće ovlasti. Jedno je bilo 2015., međutim Europa ovo ne može izdržati, a Hrvatska kao mala nacija još teže. Naglasak moramo staviti na prevenciju. Kada smo kod problema ilegalnih migranata, to ne možemo sami i policiji treba dati sredstva i možda veće ovlasti. Europa ovo ne može izdržati, a Hrvatska kao mala zajednica još teže.' Primorac je zahvalio više od 6000 hrvatskih policajaca koji čuvaju jednu od najdužih granica EU. 'Hrvatske granice trebamo čuvati pod svaku cijenu, a svaki ilegalni migrant će biti, kad postanem predsjednik, deportiran. Hrvatska neće biti utočište migranata koje nam šalju iz Europe', poručio je Primorac. Selak Raspudić: 'Ima jedna mudra izreka koja kaže da sigurnost nije sve, ali sve bez sigurnosti je ništa. Meni je potpuno jasno da je sigurnost temeljna zadaća Hrvatske i da je to ono što dugujem građanima Hrvatske. Ako bude potrebe, ići će i vojska na granicu.' Tokić Kartelo: 'Postoji način. Promijenite zakon - strogi zatvor za ilegalni prelazak granice. Trenutno 400 milijuna mulimana želi ući u Europi, 100 eura košta prijava jednog migranta u Europi, pa zašto ne idu u arapske zemlje? Ove migracije su nešto dirigirano, organizirano i planirano. Imamo tri aktualna zastupnika i predsjednika danas ovdje, i nisu to riješili. Ne znam kako će ga riješiti kad budu predsjednici.' Bulj je rekao da je pitanje ilegalnih migracija najznačajnije zbog sigurnosti Hrvatske. 'Granica nam je šuplja kao sir, Schengen ne postoji. Bez vojske na granici nema sigurnosti građana. Znam kako se ljudi osjećaju, nesigurno. I kad prođu ti ilegalni migranti i odu u drugu državu, vraćaju nam ih nazad. Eto ih Angeli Merkel i Nijemcima. Ja sam za deportaciju - odmah i sada. Za granicu se krv prolivala i nju triba braniti hrvatski vojnik i hrvatska vojska. Za sigurnost nema cijene.'

Kreću prve replike 20:47 Kandidati su krenuli s replikama, upućene su Milanoviću i Vladi. Bulj kaže da je 'prava sramota dovesti onog četnika Vučića u Dubrovnik'. Podsjetio je i na pad drona u Zagrebu, za što 'do danas nemamo odgovore'. 'Nama je bitno samo štititi svoje granice, nikakve tuđe ratove', rekao je Bulj pa dodao da je, kao i Milanović, protiv slanja vosjek u NSATU misiju. 'Postavlja se pitanje predsjedniku - zašto jedno unutar Hrvatske, a na samitu pred Bidenom i ostalima drugo?' Jonjić govori da Milanović želi biti popularan u Rusiji i ruskim medijima. 'Ja takvu ambiciju nemam. Kad ste član NATO-a, trpite određene koristi, jedna od njih je zaštita od srpskog sveta i od ilegalnih migracija. S druge strane, tom savezu trebate prinijeti i stanovite žrtve, a to se odnosi na sudjelovanje u osiguranju, a ne da naši vojnici idu u Ukrajinu', kaže Jonjić. Kekin je upitala kako Primorac komentira svoje prijateljstvo s Netanyahuom za kojim je izdana tjeralica za ratne zločine u Gazi, te bi li ga uhitio Netanyahua da dođe u Hrvatsku. Milanović: 'Za one koji su u bludnji ili dilemi - ne, hrvatski vojnici neće ići u Njemačku. Hrvatska tu obvezu nema i ja kao predsjednik to naglašavam. Selak Raspudić je izmislila da će hrvatski vojnici neće ići u Ukrajinu, a izmišlja i danas.' Selak Raspudić: 'Milanoviću, ispričajte se cijeloj javnosti što ste stvorili dojam da naši dečki idu ratovati u Ukrajinu. Što se zaštite naše vojske tiče, prvi ste je podijelili i danas nemamo vojsku koja ide u istim kolonama i to je ugroza za Hrvatsku.' Primorac kaže da 'Milanović ne zna gdje mu je vojska niti gdje ona treba ići'. Tokić Kartelo kaže da svi debatiraju o nebitnim temama. 'Pitanje je kako će Primorac poslati vojnike ili neće, a njegov šef kaže da mora. To mi je čudno i nemoguće. Volio bih se da se više fokusiramo na teme koje direktno pogađaju naše građane. Ovo su zaista nebitne teme.' Kandidati o tome trebaju li hrvatski vojnici ići u Ukrajinu 20:34 Kandidati raspravljaju o obrambenoj politici i trebaju li hrvatski vojnici ići u Ukrajinu. Bulj kaže da su mu se rugali kad je tražio vojsku na granicu. 'Zazivao sam sigurnost građana u Hrvatskoj, koja treba biti broj jedan, a ne seosku stražu', rekao je Bulj. Jonjić: 'Hrvatski vojnici su u misijama i dosad sudjelovali u brojnim pothvatima izvan Hrvatske. Prema tome, apsolutno otklanjanje hrvatskog angažmana izvan RH zapravo je u protivljenju s našim članstvom u NATO-u. Apsolutno bih se protivio da hrvatski vojnici idu u Ukrajini, ali ne bih radio paradu kakvu je Milanović radio.' Kekin kaže da, u trenutačnoj geopolitičkoj situaciji u kakvoj se nalazimo, hrvatski vojnici po njoj ne trebaju ići u Ukrajinu. 'Govorimo o trećoj godini rata i treba početi razmatrati kako doći do pregovora o miru i kakav će to mir biti. To je izuzetno bitno i za Europsku uniju', kaže Kekin. Lozo smatra da je scenarij mira teško zamisliti u ovom trenutku, a onda još hrvatske vojnike u nekoj misiji tamo. 'Želim da Ukrajina zadobije svoj mir, da rat prestane, ali kada i kako će se to dogoditi treba prvo pričekati i vidjeti. Načelno, ja sam za to da Hrvatska ispunjava svoje obaveze unutar NATO saveza. Međutim, slanje hrvatskih vojnika u vojne misije, to nikako ne bih mogla podržati', rekla je Lozo. Milanović: 'Odluka na ovo apsolutno hipotetsko pitanje je ne. Dvaput sam povlačio hrvatske vojnike iz pogibelji. Hrvati nisu nikad bili u borbenim misijama, pa ni u Afganistanu ni Siriji. Tamo su bilo u neborbenim misijama. Ovo sada je samo gore. Hrvatska ima obaveze u NATO-u, ni u kojem slučaju jedna od tih obaveza nije da uskače u pomoć državama koje nisu u NATO-u.' Primorac: 'Da je Hrvatska bila članica NATO-a, velikosrpska agresija se ne bi dogodila. Milanović je svojim potezima napravio veliku štetu Hrvatskoj kao članici NATO-a stvaranjem gužve oko tih par vojnika. U Afganistan je poslao preko 1000 vojnika dok je bio premijer i nije istina da su tamo bili u neborbenom obliku.' Selak Raspudić: Mene zanima koliko NATO pomaže Hrvatskoj. Milanović je želio stvoriti privid da se naši dečki šalju u Ukrajinu, da bi na tome profitirao. Neću nikad koristiti hrvatsku vojsku kao oružje u političkim prpeucavanjima. Imamo ozbiljan problem, a to je tšo je naša linija zapovijedanja posvađana. Kome ćemo pomagati u inozemstvu ako nemamo jedinstvenu vojsku? Tokić Kartelo: Ne bih slao svoje vojnike u ratna područja, međutim... (ostao je bez riječi pa nastavio, op.a.). Vojnici su ljuti na Milanovića jer im je izbijena dnevnica. Vojnici žele na terent, no pitanja su hipotetska i ne razumijem zašto se o tome razgovara.