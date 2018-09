Predsjedničin govor u UN-u pohvalio i Josipović, a evo što joj je zamjerio

Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović u četvrtak je na skupu na rubu zasjedanja Opće skupštine Ujedinjenih naroda u New Yorku rekla kako je jugoistočna Europa postala poligon raznih zemalja i interesa kao i napetosti između država regije te da je važno da se taj dio Europe uključi u Europsku uniju

' Balkanizacija je nažalost postala globalni termin s negativnim konotacijama poput političke nestabilnosti, nesigurnosti i fragmentacije, izolacije i getoizacije, pa zbog toga izbjegavam taj tehnički termin koji koriste Europska unija i NATO . Čak mislim da to igra ulogu i psihološke barijere za druge članice unije zbog čega su na oprezu', rekla je Grabar-Kitarović na forumu ' Održivi mir i razvoj u svijetu koji se mijenja ' na rubu Opće skupštine UN -a.

Grabar-Kitarović je kazala kako svjesno izbjegava termin zapadni Balkan jer to ne odražava samo zemljopisnu lokaciju.

'No zbog toga su se ispod radara razvili neki drugi procesi, pa je jugoistočna Europa ponovno postala poligon za pokazivanje geopolitičkih mišića i različitih interesa, a napetosti su rasle zbog miješanja trećih zemalja koje ne dijele naše ciljeve i vrijednosti, kao i zbog rastućih napetosti između država regije. Političke ideologije koje su stvorile temelje za prošle sukobe nisu nestale, nego su još prisutne', naglasila je hrvatska predsjednica.

Dodala je da umjesto toga moramo to područje promatrati kao jugoistok Europe jer to je Europa i tako je treba zvati. Istaknula je i kako je važno znati da jugoistočna Europa ide u pravom smjeru, a međunarodna zajednica je u proteklom desetljeću donekle izgubila usredotočenost i interes za ovaj dio svijeta.

'Naša poruka da EU gubi taj dio Europe napokon je dobila pažnju i rezultirala reakcijom koja ide u pravom smjeru. Europska unija s tim zemljama neće biti proširena, nego konsolidirana', rekla je Grabar-Kitarović.

Na istom skupu sudjeluju i bivša hrvatska premijerka Jadranka Kosor i bivši hrvatski predsjednik Ivo Josipović.

Kako je novinarima rekla Kosor, pretpostavlja da se ovakve sastanke pozivaju i bivši državnici zbog političkog i drugog iskustva.

Josipović je, komentirajući govor koji je Grabar-Kitarović održala u općoj skupštini UN-a i u kojemu je rekla da je Hrvatska primjer dobre transformacije nakon ulaska u Europsku uniju, istaknuo kako je to bio dobar govor koji je i dobro predstavio Hrvatsku, no da je naša stvarnost obično malo drugačija nego ona kako se predstavlja na ovakvim skupovima, te smatra kako je istina da je Hrvatska imala uzlet nakon ulaska, no od 2014-e ušla u razdoblje društvene regresije.