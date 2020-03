Čeka nas sunčan dan uz mjestimičnu naoblaku, a evo što nam se sprema za vikend

Sunčano, povremeno uz malu, poslijepodne i umjerenu naoblaku. Ujutro na Jadranu mjestimice magla i sumaglica, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda za petak. Vjetar slab, u drugom dijelu dana ponegdje umjeren južni i jugozapadni, a na Jadranu i jugoistočni. Najviša temperatura zraka uglavnom od 18 do 23 °C.

Većinom sunčano, a popodne na zapadu povremeno umjerena naoblaka. Vjetar slab, u drugom dijelu dana do umjeren jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 1 do 4, a najviša dnevna između 21 i 23 °C.

Pretežno sunčano uz većinom slab vjetar. Jutarnja temperatura zraka od -1 do 3, a najviša dnevna od 20 do 23 °C.

Gorski kotar i Lika

Većinom sunčano, a popodne mjestimice umjerena naoblaka. Vjetar slab, u drugom dijelu dana do umjeren jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od -1 do 2 °C. Najviša dnevna od 19 do 21 °C.

Istra

Pretežno sunčano uz malu do umjerenu naoblaku, a krajem dana povećanje naoblake. Puhat će uglavnom slab vjetar, ujutro i u noći istočnjak i jugo, tijekom dana jugo i jugozapadnjak. More će biti malo valovito. Vidljivost će mjestimice biti smanjena zbog sumaglice, a ujutro je ponegdje moguća i magla. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će uglavnom od 8 do 12 °C, u unutrašnjosti Istre od 2 do 7 °C, a najviša dnevna od 17 do 20 °C.

Sjeverni Jadran

Većinom sunčano, a poslijepodne mjestimice umjerena naoblaka. Popodne će ponegdje zapuhati umjeren južni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 5 do 8, na otocima i do 11, a u unutrašnjosti Istre oko 0 °C. Najviša dnevna između 17 i 19 °C.