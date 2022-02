Povjerenstvo kaznilo članove uprave Hrvatske lutrije i direktora Jadrolinije: Uz plaću od 20-ak tisuća kuna isplaćivali si bonuse i nagrade

Na meti Povjerenstva za sukob interesa u petak su se našli predsjednik i članovi Uprave Hrvatske lutrije jer su sebi, uz plaću koju na toj poziciji primaju, isplaćivali i pozamašne stimulativne godišnje nagrade "za ostvarene poslovne rezultate" (bonuse) te primali novčane godišnje naknade na ime dara za djecu, božićnice i slično, piše Jutarnji list

Predsjednik Uprave Hrvatske lutrije, Mario Musa, čija je mjesečna neto plaća 25.042 kune (2000 kuna veća i od premijerove) zbog povrede Zakona o sukobu interesa mora platiti novčanu kaznu od 8000 kuna. Kažnjen je jer je uz redovnu plaću koju prima za 2017. sebi isplatio 27.075 kuna godišnjeg bonusa, a za rezultate poslovanja u 2018. nagradio se s 192.644 kuna godišnjeg bonusa. Uz to je u tri godine od 2017. do kraja 2019. primio ukupno 14.300 kuna na ime godišnjeg dara za djecu, božićnice i slično, piše Jutarnji list .

Nakon plaćanja kazne od 8000 kuna, koju mu je izreklo Povjerenstvo, direktor državne tvrtke za igre na sreću, Mario Musa i dalje će, financijski gledano, ostati u značajnom plusu, jer mu Povjerenstvo nije oduzelo novac koji je od tvrtke kojom upravlja uz redovnu plaću nezakonito primao. Ovlast oduzimanja protuzakonito primljenog novca Povjerenstvo po Zakonu niti nema, a maksimalna novčana kazna koju Povjerenstvo nekom dužnosniku može izreći je 40.000 kuna.

Ovim odlukama Povjerenstvo, međutim, šalje poruku predsjednicima i članovima uprava državnih tvrtki da prema Zakonu o sprječavanju sukoba interesa u poduzećima koja su im povjerena na upravljanje mogu primati samo plaću i niti jednu drugu vrstu nagrade kao što su izdašni godišnji bonusi, pa čak ni darove za djecu ili božićnice koje ostali zaposlenici u državnim tvrtkama, temeljem kolektivnih ugovora, primaju.

Člana uprave Hrvatske lutrije, Eugena Sunaru, čija je mjesečna neto plaća 23.689 kuna, Povjerenstvo je kaznilo sa 7000 kuna jer je za 2017. primio stimulativnu nagradu od 7312 kuna za ostvareno poslovanje Hrvatske lutrije, a za 2018. čak 184.752 kune. Uz to je primao i dar za djecu te božićnice. I on će nakon kazne od 7000 kuna koja mu je izrečena ostati u značajnom financijskom plusu, ali mu je ovom odlukom poslana jasna poruka da s takvom praksom ne smije nastaviti.

Treći član uprave Hrvatske lutrije, Ignacije Čutura, čija je mjesečna neto plaća 22.363 kune, iz nekog razloga nije bio dobitnik bonusa za ostvareno poslovanje te tvrtke, pa je kažnjen sa samo 2000 kuna jer u 2019., na ime dara za djecu, božićnice i prigodne nagrade za poslovanje uz plaću od Hrvatske lutrije primio i dodatnih 5250 kuna.

Povjerenstvo je s 4000 kuna kaznilo i predsjednika Uprave Jadrolinije, Davida Soptu, čija je mjesečna neto plaća 23.157 kuna (jednaka premijerovoj) jer je i on od 2018. od kraja 2020. primio ukupno 8000 kuna na ime dara za djecu i prigodnih nagrada. Uz to je tijekom spomenute tri godine primao između 1400 do 2200 kuna godišnje naknade od Turističke zajednice Primorsko-goranske županije čiji je predsjednik. Naime, Sopta ima pravo biti predsjednik navedene Turističke zajednice, ali mu Zakon o sprečavanju sukoba interesa zabranjuje da za takve aktivnosti prima novčanu naknadu sve dok je direktor Jadrolinije, tj. dužnosnik.

Prema novom Zakonu o sprječavanju sukoba interesa koji je na snazi od 25. prosinca prošle godine, pod lupu Povjerenstva došli su i članovi uprava lokalnih tvrtki koje su u vlasništvu gradova, općina i županija kao i članovi uprava njihovih tvrtki kćeri, pa su odluke donesene u petak na sjednici Povjerenstva važna poruka i njima, piše Jutarnji list.