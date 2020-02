Potrebno je korjenito promijeniti poreznu politiku u korist obitelji

Udruga obitelji s troje ili više djece Obitelji 3plus upozorila je u nedjelju kako nove izmjene Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama, koje stupaju na snagu 1. travnja, ne zahvaćaju na adekvatan način sve hrvatske rodilje, te pozvala na korjenite promjene porezne politike u korist obitelji.

"Pozdravljamo svaki napor Vlade da rastereti i pomogne obiteljima s djecom. Novim izmjenama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama koje stupaju na snagu 1. travnja između ostaloga se najveći mogući iznos potpore za zaposlene ili samozaposlene roditelje u drugih šest mjeseci od rođenja djeteta umjesto trenutnih 3.991 kuna diže na 5.654 kune", stoji, uz ostalo, u priopćenju te udruge.

Iako je to pomak na bolje, za one roditelje koji imaju višu plaću od toga iznosa to i dalje znači smanjenje prihoda, čime su ti roditelji penalizirani zbog rođenja djeteta, napominju.