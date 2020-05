Britanski znanstvenici počinju s testiranjem načina liječenja koji bi, nadaju se, mogao pridonijeti suzbijanju najtežih posljedica zaraze covidom-19 u bolesnika s teškom kliničkom slikom. Otkrili su da pacijenti koji boluju od najtežeg oblika covida-19 imaju iznimno nizak broj stanica imunološkog sustava koje se zovu T-stanice

T-limfociti ili T-stanice su, uz B-limfocite, stanice stečene imunosti. Aktiviraju se pri kontaktu sa svojim antigenom, molekulom koja potiče stvaranje antitijela, odnosno imunosnu reakciju u organizmu te obavljaju širok spektar funkcija koji uključuje staničnu imunost i regulaciju imunološkog odgovora organizma.

U novome kliničkom ispitivanju evaluirat će se učinak proteina 'interleukina 7' koji povećava broj T-stanica i može pomoći u oporavku pacijenta. Provode ga, piše BBC, znanstvenici s instituta Francis Crick, King's College London i bolnice Guy's and St Thomas.

Oni su proučavali krv 60 pacijenata oboljelih od covida-19 te su uočili golem pad T-stanica.

Profesor Adrian Hayday s instituta Crick je kazao da su on i kolege bili vrlo iznenađeni kad su vidjeli što se događa sa stanicama stečene imunosti. "One nastoje zaštititi organizam, no čini se da virus djeluje na način da ih u tomu sprečava, jer se njihov broj značajno smanjio".