Proizvođači pirotehnike na nogama: Potpuna zabrana nije rješenje, pogledajte Sloveniju! Nudimo kompromis

Strukovna pirotehnička udruga upozorila je u srijedu kako novi zakon kojim se planira u potpunosti zabraniti korištenje pirotehnike neće dovesti do potpunog prestanka korištenja eksplozivnih proizvoda već će dovesti do stvaranja crnog tržišta

Predsjednik Udruge Branko Šimara upozorio je na to da potpuna zabrana pirotehnike neće dovesti do poštivanja zakona i prestanka korištenja pirotehničkih sredstava nego će dovesti do stvaranja crnog tržišta te potencijalno povećati broj ozljeda kod korisnika.