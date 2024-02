Posljednji dani pregovora o puštanju talaca u Pojasu Gaze nisu bili obećavajući

U Rafahu, gradu uz granicu s Egiptom, sklonilo se više od polovice od 2,3 milijuna stanovnika Gaze. Izrael kaže da je to posljednje uporište Hamasa i svakodnevno izvodi vojne operacije, potaknuvši međunarodnu zabrinutost da će se ionako teška humanitarna situacija dodatno pogoršati.

Egipatski ministar vanjskih poslova Sameh Shoukry je rekao da stanje u Rafahu ugrožava sigurnost Egipta i njegove odnose s Izraelom.

Dodao je da Kairo nema plan za slučaj da stotine tisuća Palestinaca krenu preko granice u Egipat, nego da nastavlja upozoravati partnere na posljedice raseljavanja. "To je prijetnja našoj nacionalnoj sigurnosti i stvorit će dodatne napetosti u regiji. Ovo stanje nije održivo", istaknuo je.

Šef saudijske diplomacije Faisal bin Farhan Al Saud je rekao da je trenutni prioritet prekid humanitarnih patnji u Gazi i povlačenje Izraela iz palestinske enklave, a da je palestinska država jedini put za mir u regiji, uključujući i za Izrael.

Dodao je da normalizacija odnosa s Izraelom, koja je prekinuta 7. listopada prošle godine "nije u pitanju", ali da ključno pitanje tog procesa ostaje osnivanje palestinske države.

"Pitanje je što treba učiniti da bi Palestinci dobili državu, to je i prije 7. listopada bilo povezano s normalizacijom veza s Izraelom. Dali smo Amerikancima jasno do znanja da je prvo pitanje rješenje humanitarne krize, prekid vatre, doprema pomoći...i kada se to dogodi otvoreni smo za razgovore na način kako je to bilo prije 7. listopada", rekao je Al Saud.