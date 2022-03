Posljedice pandemije mogle bi pogoršati konzumaciju alkohola u Europi

U Europi je pala konzumacija alkohola u prvoj godini pandemije, no to opadanje bi se moglo preokenuti u nadolazećim godinama kad se počnu osjećati ekonomske posljedice covida-19, rekla je u četvrtak Svjetska zdravstvena organizacija (WHO).

Europsko zdravstveno izvješće WHO-a, koje se objavljuje svake tri godine, navodi da je između 2000. i 2019. godine došlo do opadanja konzumacije alkohola. Navike ispijanja alkohola su se promijenile tijekom pandemije te su ljudi umjesto u kafićima i restoranima počeli ispijati alkohol kod kuće, dok je ukupno u 2020. godini došlo do pada konzumacije alkohola, rečeno je u izvješću. No europske zemlje su i dalje najveći konzumenti alkohola u svijetu.