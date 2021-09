[VIDEO/FOTO] Megalopolis na koljenima: Poplave nakon Ide odnijele najmanje 22 života u New Yorku i Jerseyu

Poplave su usmrtile najmanje 22 osobe, nosile automobile, poplavile podzemnu željeznicu i prizemljile zrakoplove u New Yorku i New Jerseyu kao podsjetnik na uragan Idu koji je u to područje donio obilne kiše, javlja NBC News. Živote su izgubile četiri žene, tri muškarca i dvogodišnji dječak u New Yorku, dok je u New Jerseyju poginulo 14 ljudi, uključujući petero stanara stambenog kompleksa Oakwood Plaza u Elizabethu

Gradonačelnik New Yorka Bill de Blasio opisao je stanje u srijedu navečer kao "povijesnu nepogodu", a nacionalna meteorološka služba prvi je put otkad postoji izdala alarm na poplave u metropoli. U četvrtak ujutro hitne službe izašle su na teren pokušavajući osposobiti prometni sustav kojim se služe milijuni ljudi gusto naseljenog megalopolisa.

Guverneri New Yorka i New Jerseya, koji su u srijedu proglasili izvanredno stanje, pozvali su stanovnike da ostanu u domovima dok službe na terenu čiste ceste i pokušavaju osposobiti podzemnu željeznicu i lokalne pruge. Ceste su se mjestimice pretvorile u rijeke i poplavljene su neke postaje metroa. Meteorološka služba izmjerila je apsolutni rekord od 80 mm kiše u sat vremena u Central Parku.

28th St & 7 Ave subway station (Chelsea, Manhattan) pic.twitter.com/2q4UQRIhm0 — Christiaan Triebert (@trbrtc) September 2, 2021

Otkazane su stotine letova na zračnim lukama Newark, LaGuardia i JFK. U Newark je poplavljen jedan terminal. Poplavljene su ulice u Brooklynu i Queensu pa vožnja automobilima nije moguća. U parku Flushing Meadows u Queensu zbog jake kiše morao je biti prekinut teniski susret drugog kola US Opena između Južnoafrikanca Kevina Andersona i Argentina Diega Schwartzman iako je igralište bilo prekriveno.

U Pennsylvaniji, New Jerseyju i Marylandu dogodili su se veliki tornadi. Jaka kiša i vjetrovi pogodili su i okrug Westchester, sjeverno od New Yorka, poplavivši za nekoliko minuta podrume brojnih kuća. New York i okolicu potkraj kolovoza pogodio je uragan Henri. U listopadu 2012. grad je udario razorni uragan Sandy.