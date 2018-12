Policija izdala novogodišnje upozorenje: U prometu čuvajte sebe i druge

U dane prelaska iz stare u Novu godinu kada građani s veseljem dočekuju 2019., iz Policijske uprave zagrebačke (PUZ) u nedjelju su preventivno podsjetili na preporučena ponašanja u prometu te naglasili da poštujući prometnu kulturu sudionici u prometu čuvaju sebe i druge.

Također, izvijestili su da će policijski službenici u nadzoru prometa prvenstveno pojačano nadzirati prekršaje tzv. "četiri glavne ubojice u prometu": prekršaje u vožnje pod utjecajem alkohola, prekoračenje dopuštene brzine, nekorištenje sigurnosnog pojasa i nepropisnu uporabu mobitela u vožnji.



Visina novčanih kazni za vožnju pod utjecajem alkohola ili droga: do 0,5 g/kg – mladi vozač, 700 kuna, od 0,5 do 1,0 g/kg – od 1.000 do 3.000 kuna, zaštitna mjera od 1 do 6 mjeseci (ovisno koji puta je zatečen u prekršaju), od 1,0 do 1,5 g/kg – od 3.000 do 5.000 kuna, zaštitna mjera od 3 do 9 mjeseci (ovisno koji puta je zatečen u prekršaju), više od 1,50 g/kg i utjecaj droge – od 5.000 do 15.000 kuna, zaštitna mjera od 6 do 12 mjeseci (ovisno koji je puta zatečen u prekršaju), odbijanje testiranja na alkohol i droge – od 5.000 do 15.000 kn, zaštitna mjera od 6 do 12 mjeseci (ovisno koji je puta zatečen u prekršaju).