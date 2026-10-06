neredi u francuskoj

Policajac granatom pogodio dijete u lice: 'Ubili su mi život'

I.V.

06.10.2026 u 18:56

Prosvjed u Francuskoj
Prosvjed u Francuskoj Izvor: EPA / Autor: GUILLAUME HORCAJUELO
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U Francuskoj se nastavljaju veliki prosvjedi zbog stanja u školstvu, koji su nakon gotovo tri tjedna učeničkih blokada dobili novu dimenziju. Učenicima su se diljem zemlje pridružili sindikati, nastavnici, roditelji i drugi zaposlenici javnog sektora

Prema podacima francuskog Ministarstva unutarnjih poslova, na prosvjedima je sudjelovalo oko 256.000 ljudi, među kojima 56.000 u Parizu. Sindikati, međutim, iznose znatno veće procjene – tvrde da je diljem Francuske prosvjedovalo oko 450.000 ljudi, uključujući 100.000 u glavnom gradu, piše France 24.

Učenici traže veći broj nastavnika, manje razrede i bolje uvjete u školama koje su, kako upozoravaju, često dotrajale. Zbog blokada je posljednjih tjedana poremećena nastava u približno 2000 škola, a prosvjede su obilježili i sukobi s policijom.

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Od početka prosvjeda privedeno je više od 6000 ljudi, dok je najmanje 200 učenika i više od 700 policajaca ozlijeđeno. Vlada je pokrenula nacionalno savjetovanje o uvjetima školovanja, dok istodobno optužuje ljevicu da pokušava preuzeti prosvjede i potiče nasilje. Ljevičarske stranke takve optužbe odbacuju.

Istodobno, sve su glasnije kritike zbog postupanja policije prema maloljetnim prosvjednicima. Organizacije za ljudska prava upozoravaju na slučajeve teških ozljeda učenika.

Maloljetnici teško ozlijeđeni

U Lensu je jučer 15-godišnjak ostao bez šake nakon što je podigao policijsku granatu za razbijanje prosvjeda koja mu je eksplodirala u ruci.

Teško je ozlijeđen i 14-godišnji Eden, kojeg je, prema tvrdnjama njegove obitelji, policajac iz neposredne blizine pogodio u lice projektilom ispaljenim iz policijskog bacača granata.

Eden je nakon toga operiran zbog ozljeda čeljusti, a trenutačno ne može govoriti te se hrani pomoću slamke. Njegovi roditelji tvrde da je dječak samo išao u školu i traže odgovornost policajaca.

'Boli kada u ponedjeljak ujutro pošaljete dijete u školu, a onda ga zateknete u ovakvom stanju. Boli vidjeti svoje dijete takvo', svjedoči Edenova majka.

Njegov otac opisao je koliko je incident psihički pogodio dječaka.

'Uvjeren je da je njegov život gotov. To su bile njegove riječi kada sam tog dana došao po njega u školu. Rekao je - 'Ubili su mi život'', kaže.

Edenova odvjetnica Elsa Marcel tvrdi da je dječaka napala skupina policajaca.

Prosvjedi u Francuskoj
  • Prosvjedi u Francuskoj
  • Prosvjedi u Francuskoj
  • Prosvjedi u Francuskoj
  • Prosvjedi u Francuskoj
  • Prosvjedi u Francuskoj
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Prosvjedi u Francuskoj Izvor: Profimedia / Autor: Olivier CHASSIGNOLE / AFP / Profimedia

'Udarali su ga palicom ili kundakom spremnika bacača suzavca. Ne znamo točno čime. Ali bila su trojica protiv njega. On je mlađi od 15 godina, oni su policajci i djelovali su kao skupina.'

Iz policijskog sindikata zasad nema jasnog objašnjenja onoga što se dogodilo. Stanislas Gaudon kazao je da bez uvida u sve okolnosti ne može procijeniti je li riječ o pogrešci ili namjernom pucanju.

'Kad bih vam pokušao objasniti snimke, zapravo bih se upleo u istragu, što bi bilo žalosno jer… ne znam. Je li riječ o pogrešci pri rukovanju? Je li hitac ispaljen namjerno kako bi se policajac izvukao iz neke situacije? Ne znam, nemam izvješće', kazao je.

Policajac koji je tijekom prosvjeda u pariškom predgrađu Saint-Ouen-l'Aumône pucao iz bacača granata i teško ozlijedio učenika stavljen je pod službenu istragu.

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