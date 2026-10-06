Policajac granatom pogodio dijete u lice: 'Ubili su mi život'

U Francuskoj se nastavljaju veliki prosvjedi zbog stanja u školstvu, koji su nakon gotovo tri tjedna učeničkih blokada dobili novu dimenziju. Učenicima su se diljem zemlje pridružili sindikati, nastavnici, roditelji i drugi zaposlenici javnog sektora

Prema podacima francuskog Ministarstva unutarnjih poslova, na prosvjedima je sudjelovalo oko 256.000 ljudi, među kojima 56.000 u Parizu. Sindikati, međutim, iznose znatno veće procjene – tvrde da je diljem Francuske prosvjedovalo oko 450.000 ljudi, uključujući 100.000 u glavnom gradu, piše France 24. Učenici traže veći broj nastavnika, manje razrede i bolje uvjete u školama koje su, kako upozoravaju, često dotrajale. Zbog blokada je posljednjih tjedana poremećena nastava u približno 2000 škola, a prosvjede su obilježili i sukobi s policijom.

Od početka prosvjeda privedeno je više od 6000 ljudi, dok je najmanje 200 učenika i više od 700 policajaca ozlijeđeno. Vlada je pokrenula nacionalno savjetovanje o uvjetima školovanja, dok istodobno optužuje ljevicu da pokušava preuzeti prosvjede i potiče nasilje. Ljevičarske stranke takve optužbe odbacuju. Istodobno, sve su glasnije kritike zbog postupanja policije prema maloljetnim prosvjednicima. Organizacije za ljudska prava upozoravaju na slučajeve teških ozljeda učenika. Maloljetnici teško ozlijeđeni U Lensu je jučer 15-godišnjak ostao bez šake nakon što je podigao policijsku granatu za razbijanje prosvjeda koja mu je eksplodirala u ruci. Teško je ozlijeđen i 14-godišnji Eden, kojeg je, prema tvrdnjama njegove obitelji, policajac iz neposredne blizine pogodio u lice projektilom ispaljenim iz policijskog bacača granata.

🔴 DIRECT | Tensions vives entre manifestants et policiers sur le pont Gallia à Strasbourg. https://t.co/PqgEjI48K0 — La Presse Libre (@LaPresseLibre_) October 6, 2026

Eden je nakon toga operiran zbog ozljeda čeljusti, a trenutačno ne može govoriti te se hrani pomoću slamke. Njegovi roditelji tvrde da je dječak samo išao u školu i traže odgovornost policajaca. 'Boli kada u ponedjeljak ujutro pošaljete dijete u školu, a onda ga zateknete u ovakvom stanju. Boli vidjeti svoje dijete takvo', svjedoči Edenova majka. Njegov otac opisao je koliko je incident psihički pogodio dječaka. 'Uvjeren je da je njegov život gotov. To su bile njegove riječi kada sam tog dana došao po njega u školu. Rekao je - 'Ubili su mi život'', kaže. Edenova odvjetnica Elsa Marcel tvrdi da je dječaka napala skupina policajaca.

Prosvjedi u Francuskoj Izvor: Profimedia / Autor: Olivier CHASSIGNOLE / AFP / Profimedia







+14 Prosvjedi u Francuskoj Izvor: Profimedia / Autor: Olivier CHASSIGNOLE / AFP / Profimedia