Napad iz Italije na Plenkovića zbog Maksimira: 'Možda je problem što su arhitekti Talijani'

Pietrangelo Buttafuoco, talijanski književnik i predsjednik Venecijanskog bijenala kritizirao je hrvatsku vlast i premijera Andreja Plenkovića zbog žalbi na natječaj za novi Maksimir, a u komentaru za Sky TG24, nakon što je DKOM 20. listopada privremeno zaustavio pregovore s pobjedničkim studijem, ustvrdio je da bi razlog osporavanja projekta moglo biti činjenica da novi Maksmir potpisuju Talijani

Buttafuoco se u komentaru za Sky TG24 prije dva dana žestoko obrušio na hrvatske vlasti i premijera Andreja Plenkovića. Povod je žalbeni postupak oko međunarodnog arhitektonskog natječaja za novi Maksimir, na kojem je pobijedio talijanski studio VG13 Architects, iza kojeg stoje Tommaso Fantini i Alberto Rossi. Hrvatski stadion, dva Talijana i državna žalba Buttafuoco smatra da se iza pokušaja osporavanja rezultata natječaja možda krije više od nezadovoljstva samim projektom. Izrazio je sumnju da bi nacionalnost pobjedničkih arhitekata mogla imati ulogu u cijelom slučaju. U tekstu naslovljenom ‘Hrvatski stadion, dva talijanska arhitekta i državna žalba’ posebno je kritizirao hrvatskog premijera.

‘Dvojica Talijana potpisuju pobjednički projekt, a hrvatski premijer Andrej Plenković, naravno političar desnog centra i proeuropski lider, želi pretvoriti u komad bezvrijednog papira natječaj na kojem su regularno pobijedili’, napisao je. Postupanje hrvatskih vlasti opisao je kao izrazito licemjerno i zapitao se osporava li se pobjednički projekt zbog njegova talijanskog podrijetla. ‘Možda hrvatska Vlada kaže ne zato što je pobjednički projekt talijanski?’, zapitao se Buttafuoco, pozvavši talijanske institucije da se zainteresiraju za slučaj. Podsjetio je da je rješenje studija VG13 izabrano među 88 prijavljenih radova iz više od 20 zemalja. Kritizirao i reakcije iz Hrvatske Buttafuoco se osvrnuo i na dio hrvatske javnosti koji se posljednjih tjedana oštro protivi odabranom izgledu novog stadiona. Posebno je spomenuo objave na društvenim mrežama, uključujući fotomontaže, računalne animacije i sadržaje izrađene umjetnom inteligencijom kojima se ismijava pobjedničko rješenje. Takve je reakcije povezao sa, kako tvrdi, slabo prikrivenim šovinizmom.

Novi stadion Maksimir Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Grad Zagreb







Novi stadion Maksimir Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Grad Zagreb