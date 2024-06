Podignut stupanj upozorenja: Opet vremenske nepogode

Sutra će pak kiša i pljuskovi praćeni grmljavinom u prvom dijelu dana biti češći i izraženi na zapadu, a zatim u sjevernim predjelima unutrašnjosti. Vjetar slab, u Slavoniji do umjeren jugoistočni. Na Jadranu južni vjetar i jugo, poslijepodne prolazno sjeverozapadni, na sjeveru ujutro bura. Jutarnja temperatura od 14 do 18, na obali i otocima između 19 i 24 °C. Najviša dnevna većinom od 24 do 30 °C, u gorju malo niža.