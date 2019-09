Počela isplata zaostalih plaća u 3. maju

Isplata zaostalih plaća radnicima Brodogradilišta 3. maj počela je u srijedu ujutro, nakon što su tom brodogradilištu uplaćena 43 milijuna kuna iz prve tranše kredita HBOR-a od ukupno 150 milijuna kuna za nastavak proizvodnje

U sljedećih šest do osam dana iz prve tranše kredita bit će isplaćene plaće do srpnja, a nakon toga će, iz druge tranše kredita, biti isplaćene plaće za kolovoz te, prema potpisanim sporazumima, 15 posto tražbina vjerovnika, dobavljača i kooperanata 3. maja . Ostatak tražbina vjerovnika bit će isplaćen s odgodom od dvije godine.

Šoljić kaže kako u 3. maju iščekuju i odluku Vlade u vezi s osnaživanjem ugovora za dovršetak samoiskrcavajućeg broda za rasuti teret (novogradnja 733) i izdavanjem jamstva za taj brod. Važno nam je da taj kredit ostvarimo što prije, da se što prije nabavi materijal i počnu radovi, rekao je.

Vlada je u kolovozu dala uvjetno državno jamstvo za kreditno zaduženje 3. maju kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR) ili poslovnih banaka, do 150 milijuna kuna, kako bi se stvorili preduvjeti za pokretanje proizvodnje i završetak započetih novogradnji i umanjenja postojećih gubitaka za državni proračun. Uvjeti za to bili su da 3. maj regulira odnose s vjerovnicima tako da za bitan dio postojećih tražbina postigne sporazum s pojedinim vjerovnicima o odgodi dospijeća tražbina do 1. rujna 2021., da s HBOR-om ili drugom poslovnom bankom postigne sporazum oko kreditnog zaduženja po tržišnim uvjetima te da s društvom Hrvatska brodogradnja-Jadranbrod, uz ishođenu suglasnost Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta na sadržaj ugovora, sklopi odgovarajući ugovor o pružanju usluga nadzora dovršetka započetih novogradnji te isplate sredstava.

Uvjeti su ispunjeni, pa je 3. maju odobren HBOR-ov kredit od 150 milijuna kuna, iz kojega će se isplatiti sve zaostale plaće, 15 posto tražbina vjerovnika i osigurati materijal potreban za nastavak proizvodnje.