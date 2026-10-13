U Saboru opoziv Plenkovića zbog otpada u Lici: 'Glava hobotnice otpadne mafije je premijer'

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9.44 Sandra Benčić u ime kluba Možemo kazala je da imamo premijera koji nije spreman reći istinu svom narodu i da u tom slučaju treba otići.

' Imamo premijera koji je ovdje ustvrdio da 10godina odlazi u Liku i da mu nitko nije rekao za otpad. Rekao mu je Milinović, rekla mu je inicijativa koja je četiri puta slala pisma. Kada imate premijera koji nje spreman reći istinu vlastitom narodu, tada je to premijer kojeg se više ne treba slušati i koji, sa svojom Vladom, treba otići. Premijer Plenković nema temeljno povjerenje građana, to ćemo ovdje danas dokazati', rekla je Benčić.

9.38 Miro Bulj u ime kluba zastupnika Mosta kazao je da je 'glava hobotnice otpadne mafije je premijer Andrej Plenković. I to, narode, nemojte nikada zaboraviti', poručio je Bulj i dodao da je sav kriminal oko otpada kontrolirao Andrija Mikulić, bivši glavni državni inspektor.

Prijedlog opoziva potpisima su podržala 54 saborska zastupnika, a inicijativi se pridružio dio lijeve i desne oporbe.

Prema saborskom Poslovniku, predsjednik Vlade za predstavljanje godišnjeg izvješća ima na raspolaganju najviše 60 minuta. Zastupnici tijekom njegova govora nemaju pravo na replike, a nakon izlaganja slijedi rasprava predstavnika saborskih klubova. Svaki od 14 klubova može govoriti do 20 minuta, dok pojedinačne zastupničke rasprave nisu predviđene. Plenković na kraju ima pravo na završno obraćanje u trajanju do 20 minuta.