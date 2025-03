Plenković razotkrio slabost SDP-a i ustvrdio: 'Evo zašto je Milanović izveo protuustavni udar'

Plenković je ustvrdio da je Zagreb u ovom trenutku u situaciji da su imali toliko problema s upravljanjem koje Možemo nije riješio, od pitanja gospodarenja otpadom i komunalne infrastrukture do prometnih problema. S druge strane, naglasio je Plenković , zahvaljujući angažmanu Vlade i ministarstava obnavljaju se škole, bolnice, fakulteti, sakralni i kulturni objekti, a tu su i novi tramvaji i autobusi.

'To je jasna slabost SDP-a', rekao je novinarima premijer i predsjednik HDZ-a na svečanosti otvorenja Regionalnog centra kompetentnosti Turističko ugostiteljske škole Split.

Premijer se referirao i na prosvjed Bloka umirovljenici zajedno (BUZ) koji je u subotu u Zagrebu zatražio da odstupi jer nema parlamentarnu većinu, uz kritiku najave povećanja prosječnih mirovina na 800 eura do 2028. godine jer to, naglašavaju, nije i njihovo realno povećanje.

'Prema tome, to što oni idu skupa nije nikakav veliki plan da pobjede na nacionalnom razini, nego je to slabost SDP-a koji u gradu neće imati očito kandidata ni za gradonačelnika, a ni za dva zamjenika', rekao je predsjednik HDZ-a.

Za predsjednika BUZ-a Milivoja Špiku , premijer je rekao da je 2014. bio na HDZ-ovoj listi za Europski parlament i da u svojih 15 godina nije vidio nekoga tko je više hvalio i zagovarao HDZ. Na novinarsku opasku da je 50 posto hrvatskih građana na granici siromaštva , premijer je rekao da to nije točno te su smanjili broj ljudi koji su ugroženi od siromaštva za više od 300.000.

'I mi smo ti koji ćemo to osigurati', poručio je Plenković, dodavši da manje umirovljeničke stranke očito žulja što je HSU njihov partner. Premijer je naglasio da je njegova vlada za razliku od ranijih podigla prosječne, medijalne i minimalne plaće kao i ukupnu prosječnu mirovinu na razinu kakvu nikada nismo imali u Hrvatskoj te da ne stoji da je inflacija pojela taj rast.

'Jasno je zašto je Milanović napravio protuustavni udar'

Vezano za najavljenu inicijativu SDP-a za opoziv glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića, Plenković je rekao da bi sad očekivao demonstracije pred SDP-om svih nevladinih udruga, svih ljudi koji poštuju podijelu vlasti između izvršne, zakonodavne i sudske.

Inicijativu za opoziv glavnog državnog odvjetnika, najavio je u četvrtak predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić nakon što je Uskok pokrenuo istragu protiv SDP-ovog gradonačelnika Varaždina Nevena Bosilja.

Plenković je rekao da je sad sasvim jasno zbog čega je Zoran Milanović napravio protuustavni i protuzakoniti udar na parlamentarne izbore kada lani birao novi glavni državni odvjetnik.

'Hajdaš Dončić, koji je puno manje sofisticiran, sad to demonstrira vrlo jasno', rekao je Plenković, prozvavši SDP za antidemokratski refleks. 'Kao da smo u jednopartijskom sustavu i otprilike po tome, kako oni misle, drugovi, drugarice iz tužiteljstva imaju samo goniti one kako njima paše. Ako slučajno gone nekoga kako njima ne paše, onda smjesta pokreću inicijative da se državnog odvjetnika smijeni', rekao je.