Plenković: Milanovićevo taktiziranje oko VNS-a je performans i dječja igra

Premijer Plenković rekao je u četvrtak da je uputio pismo predsjedniku Republike u kojem ga poziva da imenuje svojeg predstavnika u Upravljačkom odboru izrade Nacionalne razvojne strategije, a oporba u izradi može sudjelovati sugestijama koje će Vlada pažljivo analizirati

Predsjednik Republike Zoran Milanović predložio je danas premijeru Plenkoviću da uključi predstavnike oporbenih parlamentarnih stranaka u Upravljački odbor i izvršnu radnu skupinu za izradu Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine , naglasivši da je strategija dokument od nacionalnog strateškog interesa.

"Ja sam jutros uputio pismo predsjedniku Republike da imenuje svojeg predstavnika. Najvažnije je da on ima svog predstavnika u Upravljačkom odboru koji će zajedno s nama, nakon javnog savjetovanja, moći sugerirati neke ideje, sadržaje, modifikacije, dodatne elemente koje mi, eventualno kroz cijeli proces, nismo zapazili", rekao je novinarima premijer Plenković koji je danas predstavio nacrt Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030.

"To je ta oporba, koja navodno danas, želi biti konkretnije uključena. Isti ti ljudi sada žele sudjelovati. Pa mi smo apsolutno za. Dokument je vani za koji sat. Čim ga prouče mogu, i u javnosti ili na bilo koji drugi način, sve što žele sugerirati, mi ćemo to pažljivo analizirati i uzeti u obzir. Ovaj će dokument biti raspravljen, ne samo na plenarnoj sjednici, nego očekujemo doprinos svih zastupnika", naglasio je premijer.

"Što se tiče dijaloga s oporbom; još smo prije formiranja druge Vlade, sredinom srpnja, pozvali lidere tadašnjih oporbenih grupa da dođu na sastanak. To je bilo prije onog sastanka EU vijeća kada smo donijeli u Hrvatsku 23,5 milijarde eura. Oni su svi to odbili, nitko nije htio doći", podsjetio je Plenković.

Premijer Plenković jutros je poslao predsjedniku RH Milanoviću i predsjedniku Hrvatskog sabora Gordanu Jandrokoviću Nacrt prijedloga Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. (NRS 2030), prije javnog savjetovanja, izvijestio je ranije danas glasnogovornik Vlade Marko Milić . Premijer Plenković je pozvao predsjednika Milanovića da predloži svojeg predstavnika u Upravljačkom odboru za izradu nacionalne strategije, kako bi dao svoj doprinos.

Dodaje kako će se taj dokument raspraviti i sa županima, predsjednicima udruga gradova te Hrvatskom zajednicom općina.

"Dakle konzultirat ćemo sve koje treba. Ovo je jedan inkluzivan proces", naglasio je premijer.

"Što se tiče metodologije, taj je proces bio otvoren, u njemu je sudjelovalo jako puno ljudi. Ako se netko probudio danas, pa misli da je taj dokument napisan jučer ili preko vikenda, nije. Ovaj je dokument plod rada velikog broja uključenih ljudi. Naša je zadaća kao Vlade da budemo inicijator ovakvih dokumenata", objasnio je Plenković.

Dodaje kako shodno tome i žele da Upravljački odbor, kada čuje što sve kroz javno savjetovanje mogu poboljšati, još jednom raspraviti tekst Nacionalne razvojne strategije RH do 2030. "To je proces, to je dijalog", naglasio je.

"Što se tiče samih okvira, oni su određeni prije nekoliko godina i mislim da su kvalitetni, svi koji god žele dati svoj doprinos su dobrodošli. Uključivši institucije, političke stranke, socijalne partnere, akademsku zajednicu, nevladine udruge, medije, građane, mlade, koga god želite, mi smo otvoreni, ali format nećemo mijenjati jer smo pred kraj procesa. Ne može mi netko na kraju procesa reći 'može li metodologija biti drugačija'; ne može jer nema smisla sada", dodao je Plenković.

Novi sport koji se zove 'Twitter - pisma'

Na pitanje novinara o sastanku Vijeća za nacionalnu sigurnost, premijer Plenković je poručio kako je formaliziranje i taktiziranja dogovora termina i dnevnog reda sastanka Vijeća za nacionalnu sigurnost u stvari 'ničim izazvan performans predsjednika Zorana Milanovića', kojeg on vodi oko tehničkog pitanja, i da je to - “dječja igra”.

"Imamo jedan performans ničim izazvan, na tehničkom pitanju. To nekakvo formaliziranje, taktiziranje, tko je kome napisao dopis, je za mene dječja igra, tu dječju igru može sebi netko igrat na Twitteru, (...), to ništa ne treba", rekao je Plenković u četvrtak upitan za komentar, nakon što ga je predsjednik Republike ponovno pozvao da se o sjednici VNS-a, dogovore osobno, a ne preko predstojnika svojih ureda.

Plenković je naglasio da neće odustati od dosadašnje prakse načina dogovora tog sastanka, koju je imao u svom premijerskom mandatu.

Korespondenciju na tu temu i dalje će voditi predstojnik Ureda predsjednika Vlade Zvonimir Frka-Petešić i slati sugestije o terminu i dnevnom redu predstojniku Ureda predsjednika Republike Orsatu Miljeniću, dodao je.

Premijer je komentirao Milanovićevo objavljivanje dopisa na Twitteru, ocijenivši da svjedočimo "novom sportu koji se zove 'Twitter - pisma' - sve što se napiše to se objavi".

Na novinarsko pitanje kako onda komentira navod bivše predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović da je između njih dvoje postojalo osobnih dogovora oko toga sastanka, Plenković je to odbacio.

"Nikakve korespondencije tu nije bilo, a niti nekakvih tematskih telefonskih razgovora, koliko se ja sjećam, između mene i predsjednice”, kazao je Plenković.

Ponovio je kako je za to zadužen predstojnik njegova Ureda, Frka-Petešić, koji je u slučaju prijašnje predsjednice RH, datum i termin sastanka dogovarao s njenom predstojnicom Ureda.

Plenković je zaključno naglasio kako Vlada želi održati sastanak Vijeća za nacionalnu sigurnost. Podsjetio je da se sjednica Vijeća održala i u ožujku na temu epidemije koronavirusa, a detalji su tada dogovoreni upravo u korespondenciji predstojnika ureda premijera i predsjednika RH, a ne u osobnoj komunikaciji predsjednika Republike i predsjednika Vlade RH.