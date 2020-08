Plenković: Napravili smo dobar posao oko turizma. Mislim da je na proljeće situacija bila mnogo ozbiljnija

Premijer Andrej Plenković tijekom godišnjeg odmora obišao je Trsat na blagdan Velike Gospe gdje je kazao kako smatra da možemo biti vrlo zadovoljni s obzirom na to kako ide turistička sezona

'Prije samo koji mjesec nije se ni slutilo da će godina biti dobra. To znači da smo dobro odradili ples oko zatvaranja i ove sezone. Povećan broj inficiranih zadnjih tjedana je očekivan, s obzirom na veći broj ljudi koji je u Hrvatskoj. Ipak, uvijek smo apelirali na mlade. Mladi se zaražavaju uglavnom u klubovima, to se nije događalo, a to nam pokazuje činjenica da je sad prosjek zaraženih 31 godina', rekao je premijer Andrej Plenković koji je tijekom godišnjeg odora obišao Trsat gdje obilježava blagdan Velike Gospe, javlja N1 Televizija.

Kazao je kako se čuo i sa slovenskim i austrijskim premijerom.