'Plenković je garancija da Vlada neće biti toliko desna. U budućnosti ćemo imati četiri stabilne stranke'

“Ovo je prvi put da se pregovara iza zatvorenih vrata, a da se prema javnosti ipak daju neke informacije. Vjerujem da su u pregovorima prošli najteži dio i da idu od širokog dogovora do specifičnih te će sad ići sve brže i brže. Na početku je to izgledalo kao pat pozicija. S jedne strane premijer Andrej Plenković koji ne može odustati od partnera popust SDSS-a , s druge strane SDSS koji nije želio biti ponižen. Mislim da s našlo rješenje i da će sada ići u drugačijem tempu prema strukturi Vlade”, rekao je komunikacijski stručnjak Kristijan Sedak za N1 .

“DP s jedne strane pregovara s četvero ljudi, a HDZ s druge strane. Osim Ivana Anušića koji je nametnut HDZ-u za pregovaranje, to je zapravo kuhinjski kabinet i najuži kružok Andreja Plenkovića. Tu se pokazuje omjer i ozbiljnost u 6 prema 4. Mentalitetom i stažem HDZ-ovaca vjerujem da tu neće biti teških pregovora, pogotovo jer je došlo do potpune deeskalacije predizborne retorike”, rekao je.

Također kaže: “Mislim da je Andrej Plenković dovoljna garancija da Vlada neće biti toliko desna ili bar neće biti desnija od onog na što smo navikli od HDZ-a. Često se dogodi da manji partner u Vladi ne nađe komunikacijske teme na kojima može inzistirati, nema dovoljno kapaciteta za unutrastrančki rad.”

Komentirao je i presing Mosta na DP.

“Most stavlja pred DP izbor da ili će biti crni vrag ili će ići s ostalima. Ako ne idu s HDZ-om onda su prihvatljivi. Andrej Plenković je de facto mandatar bez obzira na ovu našu ustavnu konvenciju. Prvi smo put za vrijeme bivšeg predsjednika Stjepana Mesića imali to da netko mora doći sa 76 potpisa. Kad Zoran Milanović inzistira na tome, ustvari samo umanjuje na neki način i svoju ulogu u ovom izbornom procesu. Kako to odmiče, nastaje sve veća nervoza i frustaracija. Peđa Grbin još uvijek ne odustaje jer znaju da im je to slamka spasa na stranačkim funkcijama. Milanović je uspio oko sebe okupiti ljevicu i oporbu. Time je uspio ujediniti ljude i oko HDZ-a i Plenkovića. Vjerujem da u budućnosti idemo prema četiri stabilne stranke koje će morati surađivati”, zaključio je.