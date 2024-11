Plenković: Crveni tepih za Milanovića je potpuni cirkus

Ponovio je tvrdnju da je predsjednik RH Zoran Milanović stavio načelnika Glavnog stožera Tihomira Kundida u kućni pritvor kako ne bi dolazio na sjednice saborskih odbora.

'Kada naš kandidat (Dragan Primorac, op. a.) kaže časnicima da kažu istinu, a istina je da se želi poslati dva vojnika u Njemačku, i onda se to izokrene nekim lažnim spinom da je on pozvao na neposluh. Dakle, tamo gdje bi trebala biti reakcija i da se očerupaju paunovi na Pantovčaku, ona je izostala, a ovdje gdje se izvrnula priča gledamo kolumne gdje komentatori komentiraju laži drugih kolumnista. To je hrvatski politički prostor koji više nalikuje nekoj nedođiji ili Tunguziji”, rekao je Plenković.