Penava 'blago iznenađen' odbacivanjem kaznenih prijava protiv Pupovca

Vukovarski gradonačelnik Ivan Penava (HDZ) izjavio je u utorak da je "blago iznenađen" odbacivanjem kaznenih prijava protiv Milorada Pupovca, a vezano uz zahtjev Hvidre za ostavkom glavnog državnog odvjetnika, rekao je da je to stvar te udruge u kojoj treba razlučiti vodstvo od članstva

"Za mene su to dva dijametralno suprotna pojma. Prema članstvu imam iznimno poštovanje, a prema vodstvu nemam osobito dobro mišljenje", rekao je Penava uoči okruglog stola "Ovčara - zločin bez kazne".

Komentirajući zahtjeve Hvidre da zbog toga poteza glavni državni odvjetnik Dražen Jelenić podnese ostavku, Penava je rekao da je to "stvar Hvidre" pri čemu treba oštro razlučiti rukovodstvo od članstva Hvidre.

"Blago me iznenadilo. Ne mogu komentirati jer nisam upoznat s detaljima da bih mogao suditi o tome i izreći svoje mišljenje", izjavio je Penava nakon što je zagrebačko Županijsko državno odvjetništvo jučer odbacilo prijave protiv čelnika SDSS-a Milorada Pupovca kojega su braniteljske udruge prijavile za širenje govora mržnje i omalovažavanje Hrvatske.

Vezano uz aferu WhatsApp, ponovio je da je bio član Viber grupe i to samo dva dana.

"Učlanio me netko od članova, pretpostavljam član grupe i HDZ-a, ali zbog opsega poruka i svoje preopterećenosti odabrao sam opciju "leave and delete". To je bilo prije dva tjedna", rekao je Penava.

Dodao je kako zbog tempa obaveza nije mogao pratiti poruke koje dolaze u stotinama.

"Po pozdravima koji su mi upućeni kada sam pristupio grupi, riječ je o članovima HDZ-a. To je sve što mogu reći", rekao je Penava o svom članstvu u zatvorenim grupama društvenih mreža na kojima se kritiziralo vodstvo HDZ-a.

Istaknuo je da je on uvijek za slobodu govora, ali i da mora postojati odgovornost kada se pripada određenoj skupini. "Morate se držati pravila igre jer vas to drži skupinom, a ne ruljom", rekao je Penava.