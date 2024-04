'Pax Americana polako, ali sigurno tone. Živimo u vremenima pada Četvrtog rimskog carstva'

'To ovisi o pritisku Joea Bidena iz razloga što Bidenu u predsjedničkoj kampanji u ovom trenutku ne odgovara nikakva eskalacija. Ovaj tzv. iranski napad je bio samo odgovor. Morali su odgovoriti s obzirom na to koliko im je ljudi bilo ubijeno od direktnih izraelskih napada', rekao je za HRT .

'Izraelska vojska, bez obzira na svoju tehnološku superiornost - pokazala se nesposobnom da riješi jedan minorni Hamas u odnosu na njihovu snagu. Oni su u Gazi šest mjeseci i nisu u stanju to riješiti', dodao je.

On, tvrdi Kalinić 'želi napraviti sve da ne krene postupak protiv njega'.

'Što se tiče napada na dvije baze, to su baze s kojih su - pretspostavlja se - poletjeli avioni koji su sudjelovali u akciji uništenja konzularnog predstavništva iranske ambasade u Damasku', pojasnio je.

'U klasičnom sukobu s Iranom, bez obzira koje naoružanje upotrijebili - to je prevelik zalogaj za bilo koga u ovom trenutku'.

'Smatram da je jedino rješenje - dvodržavno rješenje, koliko god to ne odgovaralo jastrebovima u Izraelu. Ideja da se Palestinci etnički očiste može rezultirati velikim sukobom', kazao je.

'Iznenadila me pozicija Bennyja Gantza koji je imao priliku da postane njegov nasljednik, ali je ušao u ratni kabinet i porasla su mu krila. Mislim da je tu opet napravio grešku. Jednom ranije ga je preveslao Netanyahu, mislim da mu to radi opet', rekao je.

'Iran je mogao nuklearnu tehnologiju dobiti s više mjesta'

Govoreći o izraelskim kapacitetima kada se radi o nuklearnom oružju, Kalinić je kazao kako su to najstrože čuvane tajne unutar Izraela.

'Jedan ministar u Izraelskoj vladi je zaprijetio nuklearnim oružjem. Jedan nuklearni tehničar je objavio da Izrael raspolaže s najmanje 80 bojevih glava. Nakon toga je slučajno otišao s tadašnjom curom, koja je slučajno bila agentica Mossada - otišao na izlet u Rim. Tamo je otet i proveo je 18 godina u zatvoru u Izrael i još pet godina u kućnom pritvoru', rekao je.

Kada se radi o Iranu, sa sigurnošću se ne može reći jesu li razvili nuklearne bojeve glave, ali se može pretpostaviti koje su im države dale ili prodale tu tehnologiju.

'Nije uvjet samo da su oni sami razvili oružje. Napravili su jako velike usluge Rusima. Mogli su kupiti od Pakistana ili su mogli dobiti (nacrt) kako da to izvedu do kraja. Već je bilo javno po zapadnim medijima da su došli do 85 posto čistoće u svojim postrojenjima za obogaćivanje urana', rekao je.

'Njihova bliskost s Rusima u ovom trenutku mijenja geostratešku poziciju Irana', dodao je.