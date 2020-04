Papa Franjo služio je u nedjelju misu u povodu Cvjetnice u bazilici sv. Petra u izvanrednim okolnostima zbog pandemije koronavirusa, prenose agencije

Bizantinska ikona Spasiteljice rimskog naroda (Salus Populi Romani) u Rim je donesena 590. godine, a 2018. obnovljena je u radionicama Vatikanskih muzeja.

Kako prenosi Catholic News Agency, raspelo iz rimske crkve sv. Marcela na Korzu bio je jedini vjerski predmet koji je preživio odnosno ostao netaknut nakon požara koji je 23. svibnja 1519. uništio tu crkvu. Tri godine poslije Rim je opustošila kuga, a na zahtjev rimskih katolika raspelo je nošeno u procesiji od Via del Corso do Trga svetog Petra. Procesija se nastavila 16 dana, od 4. do 20. kolovoza 1522. Kad je raspelo vraćeno u crkvu sv. Marcela, kuga je nestala iz Rima. Vjernici su taj događaj povezali s raspelom vjerujući da je čudotvoran.

Gotovo petsto godina poslije Rim, kao i cijeli svijet, suočen je s novom pandemijom.