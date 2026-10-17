Papa Lav izašao iz bolnice

Liječnici su ranije potvrdili da je njegovo stanje dovoljno dobro za izlazak iz bolnice, nakon što su provedene najnovije krvne pretrage i obavljene radiološke snimke grudnog koša.

Papa je samostalno i bez ičije pomoći došetao do automobila koji ga je čekao pred bolnicom te je zastao da bi porazgovarao s okupljenim ljudima koji su stigli ondje da bi mu iskazali potporu.

Tjedna molitva

Papa (71), koji je u utorak podvrgnut operaciji uklanjanja donjeg režnja desnoga plućnog krila u nedjelju će imati svoj prvi javni nastup nakon zahvata. U podne će predvoditi tjednu molitvu s hodočasnicima na Trgu svetog Petra.

Papi je dijagnosticiran adenokarcinom, najčešći oblik raka pluća. Vijest o dijagnozi pape, za kojega se zna da je relativno mladolik i vitalan, a izabran je tek u svibnju 2025., izazvala je šok i potaknula pitanja o tome kako će izgledati njegov pontifikat dok se bude nosio s bolešću.

Papini liječnici su objavili da je operacija prošla uspješno i bez komplikacija. Još nisu otkrili koliki je bio tumor ni je li se bolest proširila na obližnje limfne čvorove, što su ključni čimbenici za određivanje prognoze.