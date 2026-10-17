nakon četiri dana

Papa Lav izašao iz bolnice

M.Da./Hina

17.10.2026 u 16:25

Papa Lav XIV. izašao iz bolnice
Papa Lav XIV. izašao iz bolnice Izvor: Profimedia / Autor: Alberto PIZZOLI / AFP / Profimedia
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Papa Lav u subotu poslijepodne napustio je rimsku bolnicu Gemelli i vratio se u Vatikan, četiri dana nakon operacije raka pluća

Papa je samostalno i bez ičije pomoći došetao do automobila koji ga je čekao pred bolnicom te je zastao da bi porazgovarao s okupljenim ljudima koji su stigli ondje da bi mu iskazali potporu.

Liječnici su ranije potvrdili da je njegovo stanje dovoljno dobro za izlazak iz bolnice, nakon što su provedene najnovije krvne pretrage i obavljene radiološke snimke grudnog koša.

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Tjedna molitva

Papa (71), koji je u utorak podvrgnut operaciji uklanjanja donjeg režnja desnoga plućnog krila u nedjelju će imati svoj prvi javni nastup nakon zahvata. U podne će predvoditi tjednu molitvu s hodočasnicima na Trgu svetog Petra.

Papi je dijagnosticiran adenokarcinom, najčešći oblik raka pluća. Vijest o dijagnozi pape, za kojega se zna da je relativno mladolik i vitalan, a izabran je tek u svibnju 2025., izazvala je šok i potaknula pitanja o tome kako će izgledati njegov pontifikat dok se bude nosio s bolešću.

Papini liječnici su objavili da je operacija prošla uspješno i bez komplikacija. Još nisu otkrili koliki je bio tumor ni je li se bolest proširila na obližnje limfne čvorove, što su ključni čimbenici za određivanje prognoze.

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