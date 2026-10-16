Preokret u Katoličkoj Crkvi: Afrika sada ima više katolika od Europe

Krajem lipnja 2024. u svijetu je bilo ukupno 1,422 milijarde katolika, što je 17,8 posto svjetskog stanovništva, odnosno 0,1 posto više nego godinu ranije. Oko 20,3 posto katolika živi u Africi, a 20,2 posto u Europi. Na obje Amerike otpada 47,7 posto katolika, na Aziju 11 posto, a na Oceaniju 0,8 posto.

Prema prošlogodišnjim statističkim podacima, koji se odnose na kraj lipnja 2023., u svijetu je bilo 1,405 milijardi katolika. Oko 20 posto njih živjelo je u Africi, a 20,4 posto u Europi.

Agencija Fides registrirala je i 5.525 biskupa te 407.421 svećenika diljem svijeta. Pritom je istaknula da se broj svećenika, koji je porastao za 425, povećao prvi put u pet godina.