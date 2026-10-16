DOBRO SE OPORAVLJA

Vatikan objavio nove informacije o Papinu stanju: Evo kad se vraća svojim aktivnostima

M.Či./Hina

16.10.2026 u 14:53

Papa Lav XIV.
Papa Lav XIV. Izvor: Licencirane fotografije / Autor: EWTN Vatican
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Papa Lav pokazuje "kontinuirani napredak" u bolnici nakon operacije raka pluća u utorak, objavio je u petak Vatikan, dodajući da je sada u mogućnosti obavljati uobičajene dnevne aktivnosti potpuno samostalno

"Postupci respiratorne fizioterapije su nastavljene”, a „postoperativni oporavak omogućuje mu da u potpunosti samostalno obavlja svoje uobičajene svakodnevne aktivnosti”, navodi se u priopćenju koje je objavio Vatikan.

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Papa će se u nedjelju prvi put pojaviti u javnosti nakon hospitalizacije, kada će predvoditi tradicionalni Angelus, dok se nastavljaju pripreme za njegovo planirano putovanje u Južnu Ameriku u studenome, dodao je Vatikan. Vatikan je objavio i prve fotografije pape kako slavi misu u bolnici.

Sedamdesetjednogodišnji poglavar Katoličke Crkve oporavlja od operacije raka pluća obavljene u utorak.

Papi Lavu dijagnosticiran je adenokarcinom pluća, najčešći oblik raka tog organa. Tijekom zahvata odstranjen mu je donji režanj desnog plućnog krila.

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