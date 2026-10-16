Vatikan objavio nove informacije o Papinu stanju: Evo kad se vraća svojim aktivnostima

"Postupci respiratorne fizioterapije su nastavljene”, a „postoperativni oporavak omogućuje mu da u potpunosti samostalno obavlja svoje uobičajene svakodnevne aktivnosti”, navodi se u priopćenju koje je objavio Vatikan.

Papa će se u nedjelju prvi put pojaviti u javnosti nakon hospitalizacije, kada će predvoditi tradicionalni Angelus, dok se nastavljaju pripreme za njegovo planirano putovanje u Južnu Ameriku u studenome, dodao je Vatikan. Vatikan je objavio i prve fotografije pape kako slavi misu u bolnici.