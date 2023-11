Pandemija covida-19 usporila svjetski napredak u borbi protiv duhana

Analizu je objavio centar Global Tobacco Control Progress Hub, plod suradnje između neprofitne organizacije Action on Smoking and Health (ASH) u Kanadi i obrazovne ustanove Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health.

Centar prati primjenu zakonodavnog okvira za kontrolu duhana Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), koji predstavlja globalni sporazum usmjeren na borbu protiv pušenja.

Rezultati analize su pokazali da je između 2020. i 2022. godine došlo do usporavanja implementacije šest ključnih mjera iz sporazuma, uključujući povećanje poreza, zabranu reklamiranja i promocije te pravila o zabrani pušenja na javnim mjestima.