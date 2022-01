Oživjela ideja o pomorskom tunelu koji bi povezao Šoltu i Brač, ali ima i protivnika

Šolta i Brač na jednom su mjestu udaljeni svega 800 metara, ali da biste sa Šolte došli do Brača, trebate najprije otići do Splita pa se ukrcati na drugi trajekt. Uskoro bi se to moglo promijeniti - ostvare li se planovi o gradnji podmorskoga tunela koji bi povezao ova dva otoka.

Šoltanima bi puno toga kroz tunel bilo na dohvat ruke, od bračkog aerodroma i srednjih škola, medicinskih usluga do češće povezanosti s kopnom preko Supetra. - Mislim da otoke treba povezati. Neki od otoka su već povezani, kaže načelnik Šolte Nikola Cecić Karuzić za HTV. Bračkim turistima Šolta bi se otvorila kao pristupačno izletište, ali i obrnuto.