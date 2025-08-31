obilna kiša

Ovako izgleda sanacija podvožnjaka u Zagrebu u kojem je zaglavila vozačica

  • Sanacija podvožnjaka na Aleji Bologne nakon obilnih kiša
  • Sanacija podvožnjaka na Aleji Bologne nakon obilnih kiša
  • Sanacija podvožnjaka na Aleji Bologne nakon obilnih kiša
  • Sanacija podvožnjaka na Aleji Bologne nakon obilnih kiša
  • Sanacija podvožnjaka na Aleji Bologne nakon obilnih kiša
  • Sanacija podvožnjaka na Aleji Bologne nakon obilnih kiša
  • Sanacija podvožnjaka na Aleji Bologne nakon obilnih kiša
  • Sanacija podvožnjaka na Aleji Bologne nakon obilnih kiša
  • Sanacija podvožnjaka na Aleji Bologne nakon obilnih kiša
  • Sanacija podvožnjaka na Aleji Bologne nakon obilnih kiša
  • Sanacija podvožnjaka na Aleji Bologne nakon obilnih kiša
  • Sanacija podvožnjaka na Aleji Bologne nakon obilnih kiša
  • Sanacija podvožnjaka na Aleji Bologne nakon obilnih kiša
  • Sanacija podvožnjaka na Aleji Bologne nakon obilnih kiša

I.J.

31.08.2025 u 13:58

Zbog vode na kolniku jutros je bila zatvorena Aleja Bologne u Zagrebu (Podsused-Vrapče) između Ulice Prigradnica i Ulice Velimira Škorpika. Ondje je sinoć na podvožnjaku između Gajnica i Podsuseda jedan automobil ostao zarobljen, no vozačica se spasila iz vozila bez ozljeda. Policija i vatrogasci brzo su stigli na mjesto događaja i ispumpali vodu iz podvožnjaka. Saniranje štete trajalo je do jutra, a podvožnjak je potom otvoren za promet.

popularno iz rubrike

zavrnuo bi pipu

zavrnuo bi pipu

Penava o festivalima koji smetaju braniteljima: 'Dozvoljavaju si otići preko crte'
potvrdila šefica EK

potvrdila šefica EK

Europa kuje planove za slanje vojnika u Ukrajinu: 'Postojat će i američka prisutnost'
traži odcjepljenje

traži odcjepljenje

Dodik ponovno 'žica' Putina da podrži Republiku Srpsku: Dosad ga je ignorirao

najpopularnije

Još vijesti