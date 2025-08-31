Ovako izgleda sanacija podvožnjaka u Zagrebu u kojem je zaglavila vozačica

I.J. 31.08.2025 u 13:58

Zbog vode na kolniku jutros je bila zatvorena Aleja Bologne u Zagrebu (Podsused-Vrapče) između Ulice Prigradnica i Ulice Velimira Škorpika. Ondje je sinoć na podvožnjaku između Gajnica i Podsuseda jedan automobil ostao zarobljen, no vozačica se spasila iz vozila bez ozljeda. Policija i vatrogasci brzo su stigli na mjesto događaja i ispumpali vodu iz podvožnjaka. Saniranje štete trajalo je do jutra, a podvožnjak je potom otvoren za promet.