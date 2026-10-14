Otpad iz Gospića spaljen u Istri bez znanja lokalnih vlasti: Župan najavio nove mjere

Nakon što je utvrđeno da je manji dio otpada iz Gospića v eć energetski oporabljen u Holcimu, bez prethodnog obavještavanja radne skupine i lokalne samouprave, tri člana skupine podnijela su ostavke , a Miletić kaže da poštuje njihovu odluku.

Miletić je na konferenciji za novinare naglasio da su zaštita zdravlja građana, okoliša i kvalitete života apsolutni prioritet Istarske županije i poručio da radna skupina nastavlja s radom i nakon ostavke tri njezina člana .

"Radna skupina i dalje može raditi svoj posao, predložit ću njezino proširenje, prvenstveno dodatnim stručnjacima iz područja zaštite okoliša i zdravlja ljudi“, rekao je dodavši da će skupina na sljedećoj sjednici analizirati prikupljenu dokumentaciju i o zaključcima obavijestiti javnost.

Govoreći o nadležnostima, pojasnio je kako je dozvolu za energetsku oporabu otpada izdalo nadležno ministarstvo, dok je Istarska županija izdala dozvolu za korištenje određenih vrsta otpada kao sirovine u proizvodnji cementa.

"Kada se donose ovako osjetljive odluke, nužno je prethodno konzultirati lokalnu i regionalnu samoupravu, što je u ovom slučaju izostalo. Zato smo u razgovorima s predsjednikom Vlade i nadležnim institucijama prenijeli zabrinutost građana, ponovili zaključke Županijske skupštine i inzistirali na potpunoj transparentnosti“, ustvrdio je Miletić.