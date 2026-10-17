Javio se odvjetnik jednog Torcidaša: Evo što je otkrio o svom branjeniku

Uhićeni zbog izvikivanja antisemitskih i nacističkih parola u Splitu već su ispitani te čekaju odluku suda o istražnom zatvoru

Dvojica osumnjičenika iz Torcidinog kortea u kojem su se uoči utakmice Hajduka i Ajaxa izvikivale antisemitske i nacističke parole, ispitana su u prostorijama DORH-a dok ispitivanje još jednoga traje. Kazneno je prijavljeno 14 osoba, od kojih je devet u bijegu. Jedan osumnjičenik je već ispitan. Riječ je o muškarcu koji je tijekom zatvorskog dopusta sudjelovao u korteu, a potom se vratio u zatvor.

Torcida, korteo uoči utakmice Hajduk - Ajax, 15.10.2026. Izvor: Cropix / Autor: Ante Cizmic







+94 Torcida, korteo uoči utakmice Hajduk - Ajax, 15.10.2026. Izvor: Cropix / Autor: Ante Cizmic

Odvjetnik jednog od osumnjičenika otkrio je Večernjem da brani muškarca srednjih godina iz Splita koji nije član vodstva Torcide.