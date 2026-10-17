ispitivanje u dorh-u

Javio se odvjetnik jednog Torcidaša: Evo što je otkrio o svom branjeniku

M.Da.

17.10.2026 u 18:58

Torcidin korteo
Torcidin korteo Izvor: Pixsell / Autor: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Uhićeni zbog izvikivanja antisemitskih i nacističkih parola u Splitu već su ispitani te čekaju odluku suda o istražnom zatvoru

Dvojica osumnjičenika iz Torcidinog kortea u kojem su se uoči utakmice Hajduka i Ajaxa izvikivale antisemitske i nacističke parole, ispitana su u prostorijama DORH-a dok ispitivanje još jednoga traje.

Kazneno je prijavljeno 14 osoba, od kojih je devet u bijegu. Jedan osumnjičenik je već ispitan. Riječ je o muškarcu koji je tijekom zatvorskog dopusta sudjelovao u korteu, a potom se vratio u zatvor.

Torcida, korteo uoči utakmice Hajduk - Ajax, 15.10.2026.
  • Torcida, korteo uoči utakmice Hajduk - Ajax, 15.10.2026.
  • Torcida, korteo uoči utakmice Hajduk - Ajax, 15.10.2026.
  • Torcida, korteo uoči utakmice Hajduk - Ajax, 15.10.2026.
  • Torcida, korteo uoči utakmice Hajduk - Ajax, 15.10.2026.
  • Torcida, korteo uoči utakmice Hajduk - Ajax, 15.10.2026.
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Torcida, korteo uoči utakmice Hajduk - Ajax, 15.10.2026. Izvor: Cropix / Autor: Ante Cizmic

Odvjetnik jednog od osumnjičenika otkrio je Večernjem da brani muškarca srednjih godina iz Splita koji nije član vodstva Torcide.

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Istraga traje

Naime, splitska policija i dalje pregledava snimke povorke prema Poljudu. Neslužbeno se doznaje da bi istragom mogli biti obuhvaćeni i vođe Torcide, koji su predvodili korteo. 

Već spomenutih 14 prijava se odnos na kazneno djelo javnog poticanja na nasilje i mržnju, za koje je zapriječena zatvorska kazna do tri godine. 

Splitski sud treba odlučiti hoće li privedene iz kortea poslati u istražni zatvor, kao što je to učinjeno s petoricom muškaraca koji su sudjelovali u tučnjavi na splitskoj Rivi u srijedu navečer. 

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